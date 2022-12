Une femme américaine affirme avoir trouvé «l’esprit» de son mari mort apaisant son bébé, des images choquent les utilisateurs

Crois tu aux fantômes? Ou des esprits ? Eh bien, l’incident récent vous fera sûrement réfléchir car “C’est l’esprit” dans la vidéo TikTok partagée par une Américaine. Whitney Allen, la mère de deux enfants, a remarqué quelque chose d’inhabituel sur le moniteur pour bébé qui a filmé son enfant en train de dormir dans le berceau. Une orbe de lumière inhabituelle passa au-dessus de la tête du bébé, ce qui fit instantanément croire à Allen que c’était l’esprit de son mari décédé qui apaisait le bébé “qu’il n’avait jamais rencontré”.

Dans son article sur le paranormal, Allen a partagé les images de son fils de 11 mois, Leo, dormant profondément dans son berceau lorsqu’un rayon de lumière de la taille d’une paume a rebondi d’avant en arrière sur la tête du bébé qui semblait caresser le côté. de son visage. “Mon mari est décédé le 7 avril 2022, alors que notre deuxième fils, Leo, avait 3 mois”, a écrit Allen dans les sous-titres de sa vidéo virale. Elle a ajouté: “Ce soir, j’ai eu l’impression de voir mon mari apaiser notre bébé.”

Les internautes ont été choqués car ils ont été étonnés par la vue “hantée”. Les TikTokers ont même accepté Allen alors que l’un d’eux a répondu: “Je vous dis tout de suite que c’est votre mari.” Un autre utilisateur convaincu a écrit : « Oh mon Dieu… il est maintenant son ange gardien. Votre fils est divinement protégé. Le troisième commentateur a déclaré: «Je crois vraiment en ce genre de choses et c’est tellement touchant à voir. Votre fils et votre mari sont à jamais liés à l’âme.”

Allen, de Pennsylvanie, a partagé l’incident selon lequel son défunt mari Ryan est décédé en avril en raison de graves complications résultant d’une piqûre d’abeille. Elle a poursuivi en expliquant comment la “lumière” de son mari s’était éteinte lorsque Leo a été mis au monde. Pendant l’isolement du COVID-19, Ryan a été hospitalisé en raison d’une réaction allergique à la piqûre de l’abeille qui l’a envoyé en arrêt cardiaque. Plus tard, il “a cessé de répondre aux commandes et de s’améliorer”, a fait remarquer Allen. “Je crois que d’une manière ou d’une autre, Ryan a échangé sa vie contre ses fils. Solidifiant pour toujours le lien de Ryan avec son fils en tant qu’ange gardien et protecteur”, a déclaré la mère célibataire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici