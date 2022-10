Une femme américaine a déclaré avoir contracté une MST après qu’un concierge a plongé son pénis dans sa bouteille d’eau

Une femme du Texas poursuit un concierge accusé d’avoir plongé son pénis dans sa bouteille d’eau.

Une caméra espion a filmé le gardien en train de commettre le crime, a affirmé la victime.

La victime pense avoir contracté l’herpès à cause de la bouteille contaminée, selon son avocat.

Une femme du Texas a déclaré avoir contracté une maladie sexuellement transmissible après qu’un concierge ait secrètement plongé son pénis dans sa bouteille d’eau.

Le concierge, Lucio Diaz, 50 ans, a été arrêté et accusé d’attentat à la pudeur et de voies de fait graves avec une arme mortelle, selon ABC13.

La victime, une mère mariée de deux enfants qui est restée anonyme, a déclaré au point de vente que le concierge était “un homme malade”.

La femme a déclaré au point de vente qu’en août, elle avait remarqué une odeur nauséabonde provenant du distributeur d’eau du cabinet médical de Houston, où elle travaille, et avait décidé de ne boire qu’avec des bouteilles d’eau.

En septembre, elle en est venue à croire que sa propre bouteille d’eau avait été contaminée par de l’urine.

“Je me suis senti dégoûté”, a déclaré la victime KHOU11. “Je l’ai porté à mon visage, je l’ai senti, et ça sentait l’urine.”

La présence d’urine dans sa bouteille a ensuite été confirmée par une analyse d’urine, selon ABC13.

La femme a installé une caméra espion et aurait surpris le concierge en train de commettre l’acte de trempage du pénis devant la caméra deux jours de suite, a rapporté le média.

Elle a dit que dans la vidéo, le concierge “sort son pénis et met son pénis dans ma bouteille, rince essentiellement son pénis dans l’eau”.

La femme n’a partagé qu’une image fixe de la vidéo, mais ABC13 l’a visionnée en entier.

Kim Spurlock, l’avocat de la femme, a déclaré KHOU11 que la victime a contracté l’herpès, qui, selon elle, était dû à son contact avec la bouteille contaminée.

“J’ai appris que j’avais contracté (une maladie sexuellement transmissible) pour laquelle il a également été testé positif”, a déclaré la victime à ABC13. “Il m’a donné une MST que j’aurai pour le reste de ma vie. Rien ne va le changer. Rien ne le rendra meilleur pour moi. En fait, j’ai l’impression que, pour le reste de ma vie, je devrai être prudent.”

Spurlock a déclaré à KHOU11 qu’elle avait déposé une plainte civile jeudi au nom de la femme et de trois autres plaignants.

Le procès, qui demande plus d’un million de dollars en réparation monétaire, accuse le propriétaire de l’immeuble, la société de gestion et la société de conciergerie qui employait Diaz de ne pas l’avoir correctement contrôlé, formé et supervisé, Le New York Post signalé.

Une déclaration du propriétaire de l’immeuble, le PDG d’Altera Fund Advisors, Terry Quinn, à ABC13 a déclaré: “Notre société de gestion a immédiatement coopéré avec le service de police dans cette affaire dès que nous avons été informés de ce problème potentiel par notre locataire. Ils ont été informés par la police de ne pas alerter ou approcher l’auteur présumé afin qu’il puisse être arrêté. Il a été arrêté à son retour dans l’immeuble.

Diaz est sous la garde des services de l’immigration et des douanes, a rapporté ABC13, citant des archives judiciaires. Le statut d’immigration de l’homme mexicain n’est pas clair.

“Je veux que cela soit jugé. Je veux qu’il soit exposé pour qui il est, et je veux qu’il paie pour ce qu’il m’a fait et qu’il soit ensuite expulsé”, a déclaré la victime.