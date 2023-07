Une femme albertaine qui met au monde des veaux obtient une nomination aux Emmy Awards pour la coiffure «Last of Us»

Une femme du sud de l’Alberta fait partie d’une équipe de coiffeurs qui ont reçu une nomination aux Emmy Awards pour leur travail sur Le Le dernier d’entre nousla série HBO qui a été tournée autour de Calgary.

Le dernier d’entre nous a marqué 24 nominations cette semaine, certaines impliquant des travailleurs de l’Alberta.

Chris Glimsdale de Claresholm et Penny Thompson de Brooks rejoignent Courtney Ullrich de Los Angeles dans une nomination pour la coiffure contemporaine exceptionnelle.

Glimsdale et son mari dirigent une petite exploitation bovine près de Claresholm. Quand elle ne se salit pas les mains en faisant des corvées, elle coiffe les cheveux d’Hollywood.

Sur le tournage du film de 2007 L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Fordelle a terminé son travail et est partie aider son mari à mettre bas des bovins.

« Je colorais les cheveux de Brad Pitt cette nuit-là et mon mari avait du mal à vêler, alors je suis allé l’aider à mettre bas. Donc, mon bras est au coude pour l’aider », a déclaré Glimsdale.

« Ici, j’étais une minute en train de toucher Brad Pitt, et la minute suivante, je suis dans une vache en train de l’aider à mettre bas. C’est tellement ancré de rentrer de toute cette folie à la ferme. C’est incroyable. »

Glimsdale a fait ses débuts après avoir quitté sa maison de Montréal à l’âge de 16 ans et déménagé en Alberta.

Elle a commencé à se coiffer à The Bay à Calgary et s’est tournée vers des films, travaillant sur des champs de bataille boueux. Passchendaele et couper les cheveux au sommet de Fortress Mountain dans le pays de Kananaskis sur le L’héritage Bourne.

Créer des cheveux pour les zombies infectés est son travail le plus créatif à ce jour.

« L’équipe est extrêmement talentueuse pour pouvoir faire fonctionner cela, car c’est une pièce prothétique de cinq heures qui se poursuit », a déclaré Glimsdale.

Glimsdale et son équipe ont travaillé avec des artistes prothésistes du monde entier sur Le dernier d’entre nous mais toute l’équipe de 35 coiffeurs est originaire de l’Alberta.

« Ils nous ont traités avec honneur et respect, comme si nous avions tout le talent du monde que nous avons. Mais souvent, les gens ne voient pas les gens de l’Alberta comme ayant autant de talent, alors ça fait grandir mon cœur. Cela me fait pleurer que nous soyons reconnus », a-t-elle déclaré en devenant émotive.

Elle a dit que l’équipe avait passé de longues journées à travailler sur chaque mèche de cheveux des acteurs au visage fongique.

« C’était épuisant mais ça valait le coup. Il y a eu une poussée d’adrénaline quand vous avez vu cela se produire et quand vous les voyez sur le terrain ou sur le plateau et vous avez vu que c’était si bon », a déclaré Glimsdale.

C’est la cinquième fois que Glimsdale fait partie d’une équipe nominée pour un Emmy, mais ces récompenses pourraient ne pas avoir lieu début septembre à cause des grèves des acteurs et des écrivains.

Des dizaines de milliers de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ont fait grève la semaine dernière, rejoignant les 11 000 scénaristes de la Writers Guild of America en grève depuis mai.

Glimsdale dit que l’utilisation de l’intelligence artificielle a un impact sur de nombreuses personnes dans l’industrie du divertissement.

« Cela nous affecte tous vraiment parce que s’ils produisent numériquement des personnages, on n’a plus besoin de nous en tant que coiffeur ou maquilleur. Nous sommes nécessaires pour l’analyse initiale, mais après cela, nous ne sommes plus nécessaires », a déclaré Glimsdale.

Glimsdale a déclaré qu’elle ira bien pendant qu’elle est en grève, mais s’inquiète pour les jeunes qui seront sans travail alors que ceux de l’industrie du divertissement se battent pour leur art.

« Cela doit être abordé dans le contrat car cela aidera tout le monde à long terme », a déclaré Glimsdale.

D’autres nominés locaux aux Emmy Awards qui ont travaillé sur Le dernier d’entre nous comprennent : le décorateur de décors de Calgary Paul Healy dans la catégorie conception de production exceptionnelle et les Calgariennes Rebecca Toon et Michelle Carr pour les costumes contemporains exceptionnels d’une série et Michael Playfair de Calgary partage une nomination avec Marc Fishman et Kevin Roache pour le mixage sonore exceptionnel dans une comédie ou un drame.