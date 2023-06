Une femme albertaine disparue, 78 ans, secourue par hélicoptère après 4 jours dans les bois

Selon la GRC, une femme portée disparue pendant quatre jours près d’Innisfail, en Alberta, a été secourue par hélicoptère.

Dans un communiqué de presse, la GRC a déclaré qu’après des jours de recherche, les équipages ont trouvé Lorraine Vandenbosch jeudi matin. La GRC a déclaré que Vandenbosch avait disparu lundi du terrain de camping Dickson Point à Gleniffer Lake.

Les équipages ont trouvé Vandenbosch vers 9 h 30 dans une zone très boisée près de l’étang à truites Dickson sur un talus escarpé.

Constable spécial. Al Miller, qui a piloté l’hélicoptère de sauvetage, a déclaré que Vandenbosch avait été identifié du mieux possible depuis les airs.

Cet hélicoptère a secouru une femme de 78 ans jeudi matin près d’Innisfail, en Alberta. (Fourni par la GRC)

« Nous faisons beaucoup de cela, et donc chaque fois que nous trouvons quelqu’un, c’est certainement un sentiment heureux, c’est sûr », a déclaré Miller.

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est agréable de voir le visage des membres de la famille lorsque vous ramenez leur disparu. C’était donc un excellent résultat, une journée fantastique. »

Miller a déclaré qu’une évaluation avait été faite par des équipes et des ambulanciers paramédicaux sur le terrain, qui avaient déterminé que Vandenbosch ne pouvait pas sortir, et que son transport était également précaire en raison de la pente raide de la région.

Cpl. Kaylin Makeechak, officier de bord tactique, qui a aidé à coordonner Miller et l’équipe au sol, a repéré Vandenbosch dans un buisson à flanc de falaise. Il a dit qu’elle se tenait à une branche sur une pente.

« Elle est consciente et alerte et manifestement confuse parce qu’elle avait disparu depuis lundi », a-t-il déclaré.

Vandenbosch reçoit des soins médicaux de précaution et est avec sa famille, selon la GRC.

La GRC a déclaré que des équipes de recherche et de sauvetage du comté de Red Deer, de Rocky Mountain House, de Sundre et de Wetaskiwin ont aidé à la recherche, ainsi que la patrouille du comté de Red Deer, le service d’incendie d’Innisfail, le service d’incendie du comté de Red Deer, le service d’incendie de Spruceview, les agents de conservation de l’Alberta, Raven Crime Watch et bénévoles à cheval.

La GRC a déclaré que Spruceview Bakery et Red Deer Costco ont fourni de la nourriture aux équipes, ce qui leur a permis de continuer à travailler de longues heures.

Innisfail se trouve à environ 100 kilomètres au nord de Calgary.