Une femme albanaise partage la lettre de refus de visa de sa mère au Royaume-Uni, la qualifie d'”humiliante”

Le temps d’attente d’approbation de visa pour rejoindre une famille au Royaume-Uni est de 24 semaines, rempli d’anticipation. Souvent, même si votre candidature va être rejetée, vous espérerez qu’il s’agit d’un rejet en douceur. Cette femme, cependant, a partagé que sa mère n’avait pas cette chance. Non seulement elle a été rejetée, mais la manière dont elle a été informée du rejet était tout à fait humiliante. Dans son tweet, l’utilisateur a partagé un instantané de la lettre de refus et a écrit : “Si vous n’avez jamais vu de lettre de refus de visa britannique – la cruauté, le mépris, l’humiliation – voici celle qui refuse l’entrée à ma mère parce que je dit dans ma lettre d’invitation que j’étais enceinte et que j’avais besoin d’aide. Je suis un universitaire privilégié. Imaginez ce que c’est pour les autres Albanais.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été déconcertés par la réponse. Beaucoup ont fait remarquer à quel point ils avaient honte de voir vers quoi le pays s’était tourné. Après les dommages à la réputation causés par le Brexit et les conservateurs, ils étaient sûrs que l’ajout de racisme au mélange serait un coup encore plus dur. Un utilisateur de Twitter a commenté : « C’est pourquoi je ne prends même pas la peine de demander à mes parents de demander un visa. Les gens ont tendance à ignorer le privilège d’être citoyens d’un pays avec un passeport qui vous permet de voyager sans visa/humiliation. Les demandes de visa peuvent prendre du temps, être stressantes et discriminatoires. »

Un autre commentaire disait: «Combien de temps pensaient-ils que vous seriez enceinte? J’ai cependant une question sérieuse : cela a-t-il quelque chose à voir avec la relation du Royaume-Uni avec la candidature d’adhésion à l’UE/l’Albanie ? »

“Je ne suis pas satisfait”, cela signifie-t-il que c’est la chance du tirage au sort pour savoir qui examine le cas ? Il est dégoûtant que la position adoptée soit que l’on essaie de duper le système sans preuves », a écrit un troisième utilisateur.

Plusieurs utilisateurs ont également partagé leurs expériences déchirantes en recevant cette même lettre de refus du Royaume-Uni. Beaucoup ont fait remarquer qu’eux-mêmes, en tant qu’Albanais ou quelqu’un qu’ils connaissaient, se sont vu refuser l’entrée dans le pays ou que leur partenaire ou enfant albanais s’est vu refuser l’entrée. Et c’était du même ton sec que la femme avait partagé sur son compte Twitter.

