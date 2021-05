Une femme agressée par un grizzly après avoir enfreint un avertissement est portée disparue

Le parc national de Yellowstone a lancé une enquête pour retrouver une femme accusée par un grizzli. L’incident s’est produit après qu’elle a ignoré l’avertissement de rester à au moins 100 mètres des ours en tout temps. Elle s’est approchée de l’ours, qui était avec ses deux oursons, dans le but de filmer et de cliquer sur des images. Mais bientôt, fait marche arrière en voyant la créature agressive.

Les rangers de Yellowstone ont lancé l’appel dimanche lorsqu’une vidéo de la femme poursuivie par l’animal a fait surface en ligne. La vidéo a été publiée par une autre touriste qui a capturé l’intégralité de l’incident sur son téléphone depuis sa voiture.

Les images téléchargées sur Instagram montrent la femme s’approchant de la femelle grizzli et de ses deux oursons vers 16 h 45 le 10 mai. Elle a été vue en train de filmer les animaux près du parking de Roaring Mountain lorsque la mère ours a commencé à la chasser. La femme a été entendue s’exclamer « Oh mon Dieu, oh mon Dieu » alors qu’elle s’éloignait, tandis qu’un compagnon a fait remarquer : « J’ai eu ça sur vidéo » et la femme a répondu même qu’elle l’avait fait.

Les responsables du parc national tentent d’identifier la femme. Ils ont publié le clip sur divers portails de médias sociaux et ont exhorté les gens à contacter l’équipe d’enquête s’ils disposaient d’informations pertinentes à ce sujet. Partageant la vidéo sur le portail numérique, le parc national a informé qu’il recherchait une femme décrite comme blanche, dans la trentaine, aux cheveux bruns et portant des vêtements noirs lors de l’incident.

En s’adressant aux États-Unis aujourd’hui, les responsables du parc mentionné que le personnel recherche minutieusement la région pour s’assurer qu’aucun autre randonneur n’est toujours sur le sentier. Les responsables ont également exhorté les touristes à suivre strictement les directives du parc pour éviter les attaques. Plus tôt, en avril, l’incident d’un homme attaqué par un grizzli avait été signalé dans le parc. L’homme est décédé deux jours après avoir survécu à l’attaque.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici