Un vol d’American Airlines est devenu surréaliste après qu’un passager émotionnellement perturbé a été retenu avec du ruban adhésif en toile à la suite de plusieurs no-nos en plein vol. La compagnie aérienne a ensuite défendu ses mesures de sécurité hollywoodiennes.

Le vol de routine de Dallas, Texas à Charlotte, Caroline du Nord est rapidement devenu tout sauf normal après qu’une passagère a commencé à marmonner à l’homme assis à côté d’elle qu’elle ne voulait pas que l’avion « vole plus. »

le « impair » femme « a commencé à devenir de plus en plus agité et très bruyant, et l’homme assis à côté d’elle, ainsi que les agents de bord, ont gentiment essayé de la consoler et de la calmer, mais rien n’a fonctionné » selon un passager du vol malheureux qui a parlé aux médias de cette épreuve bizarre.

La femme, décrite comme dans la trentaine avec des cheveux verts, se serait précipitée hors de son siège et aurait tenté d’arracher la porte de l’avion. Elle a été rapidement abordée par les agents de bord, qui ont retenu ses membres avec du tact et des attaches zippées, selon le témoin oculaire à bord.

Les passagers assis en rangées devant et derrière la femme malade ont ensuite été invités à s’écarter afin que les agents de bord puissent scotcher la cliente qui se conduisait mal à son siège.

Une passagère d’American Airlines a été scotchée à son siège après avoir tenté d’ouvrir la porte de l’avion, puis a mordu un agent de bord. pic.twitter.com/nDsu3GWnOP – Mike Sington (@MikeSington) 11 juillet 2021

Selon un témoin, le pilote de l’avion est monté sur l’interphone et a exhorté les gens à rester assis pendant que le personnel s’occupait d’un problème « mauvaise situation dans l’avion », sans développer davantage.

American Airlines a confirmé plus tard l’incroyable incident, expliquant qu’un « problème de sécurité potentiel » obligeait l’équipage de l’avion à prendre des mesures. Le transporteur aérien a également révélé que la femme « physiquement agressé et mordu » l’un des agents de bord.

«Pour la sûreté et la sécurité des autres clients et de notre équipage, l’individu a été retenu jusqu’à ce que le vol atterrisse à [Charlotte] et pourraient être rencontrés par les forces de l’ordre et le personnel d’urgence. Nous félicitons notre équipage pour son professionnalisme et ses efforts rapides pour protéger les personnes à bord », a déclaré American Airlines.

L’incroyable drame en vol a été initialement documenté dans une vidéo TikTok qui s’est ensuite propagée sur les réseaux sociaux. La vidéo montre la femme avec du ruban adhésif autour de la bouche et sur la poitrine, l’empêchant de s’échapper de son siège. Malgré les mesures extrêmes utilisées pour la retenir, la femme aurait crié des obscénités tout au long du vol.

Selon les médias, la police a rencontré l’avion à Charlotte et a escorté la femme à l’hôpital, où elle a subi une évaluation psychiatrique. La femme a été rapidement placée sur la liste noire d’American Airlines, selon un porte-parole de la compagnie. On ne sait pas si la femme fera face à des accusations criminelles.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!