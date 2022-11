Une femme âgée traînée par un tigre dans un zoo chinois laisse Instagram stupéfait

Une dame âgée a été mangée vivante par un tigre après avoir tenté de sauver une jeune femme des griffes d’un autre chat géant. La vidéo a été publiée sur Instagram où une femme parlait à un homme près de la portière de sa voiture lorsqu’un tigre s’est jeté sur elle et l’a entraînée. L’homme et une femme plus âgée se sont alors précipités pour la secourir.

Les personnes dans la section des commentaires étaient terrifiées par l’incident et certaines d’entre elles ont révélé que la vidéo était plus ancienne et qu’une femme avait été tuée.

Le métro a rapporté l’incident en octobre 2016. Selon le rapport du média, l’incident a commencé par une altercation entre l’homme au volant et la jeune femme. Après que la jeune femme a été emmenée, sa mère et l’homme ont été vus courir vers elle pour la secourir. Après s’être éloignée de la caméra, la jeune femme a été sauvée, cependant, un deuxième tigre a attaqué la femme plus âgée, ce qui a entraîné sa mort.

La famille de la femme décédée, qui n’était connue que sous son nom de famille Zhao, a poursuivi le zoo pour 250 000 £ (2,3 millions de dollars HK), ce que le parc a rejeté. Les panneaux du parc animalier de Badaling avertissent les visiteurs de ne pas quitter leur véhicule.

Dans un autre incident, un gardien de zoo a été tué dans le même parc en 2014 après avoir été mordu par un tigre du Bengale.

