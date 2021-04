Une équipe d’ambulance négligente au Royaume-Uni a déposé une femme de 89 ans au domicile d’un inconnu après sa sortie de l’hôpital, ont rapporté les médias locaux. Elizabeth Mahoney avait combattu Covid-19 à l’hôpital du comté de Pontypool, dans le sud du Pays de Galles, pendant 10 semaines et a obtenu son congé après avoir vaincu la maladie, mais elle ne pouvait pas surmonter le laxisme humain montré par le service d’ambulance.

Les membres de sa famille avaient attendu pendant des jours qu’elle arrive à la maison et ils ont commencé à s’inquiéter lorsqu’elle ne s’est pas présentée à l’heure prévue, Pays de Galles en ligne signalé. Quelques heures plus tard, il est apparu que le service d’ambulance gallois l’avait emmenée à une adresse à Newport – à plus de huit kilomètres de là – et l’avait laissée dans le lit d’un inconnu.

Le fils de Mahoney, Brian, a déclaré de façon décevante que le tout était un «catalogue d’erreurs du début à la fin». Il a déclaré au média que l’hôpital a appelé le 12 mars vers 13 heures, heure locale, pour informer la famille que Mahoney rentrait chez elle. Mais même une heure plus tard, elle n’est pas arrivée. Brian a ensuite appelé l’hôpital et on lui a dit qu’il y avait eu «un petit problème». Mahoney avait subi un accident vasculaire cérébral «il n’y a pas si longtemps», a-t-il déclaré.

Donc, la première pensée qui vint à l’esprit de la famille était que quelque chose de grave lui était arrivé. Près de 3 heures plus tard, Brian a déclaré qu’il avait reçu un autre appel de l’hôpital et qu’on lui avait dit que sa mère avait été emmenée dans une maison à Newport, «mais les détails n’étaient pas vraiment clairs».

Le service d’ambulance a déclaré qu’il s’était excusé auprès de la famille. Mais Brian a dit au Miroir qu’il n’avait pas encore reçu d’explication officielle pour la négligence du personnel. La femme a ensuite été réadmise à l’hôpital pour un contrôle car elle s’était rendue dans un endroit dont la famille n’était pas au courant et parce qu’elle venait de se remettre de Covid-19, a déclaré Brian.

