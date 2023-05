Une femme âgée ravit Internet avec sa danse sur « Piya Tu Ab Toh Aaja »

Prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre, une vidéo d’une femme âgée dansant avec enthousiasme sur ‘Piya Tu Ab To Aaja’, une chanson interprétée par Asha Bhosle est devenue virale sur internet. La vidéo a retenu l’attention des internautes.

Publiée sur Instagram par l’utilisatrice Manisha Kharsyntiew, la légende de la vidéo se lit comme suit : « Bonne fête des mères, maman me choque. »

La vidéo montre une femme âgée s’amusant à ‘Piya Tu Ab To Aaja’. Prouvant une fois de plus que « l’âge n’est qu’un chiffre », la femme a été vue dansant gracieusement sur la chanson et imitant les mouvements de danse de l’acteur vétéran Helen.

Regardez la vidéo ici :

Depuis sa publication, la vidéo a accumulé plus d’un million de vues sur Instagram. Son excitation enfantine et son sourire adorable ont laissé les utilisateurs en admiration.

Les utilisateurs ont fait l’éloge d’elle et ont versé de l’amour sur sa danse énergique. Un utilisateur a déclaré : « Je suis sans voix. Qui que soit cette grand-mère — eh bien, elle sait danser ! ! son talent beaucoup d’amour et de respect pour elle. Ty à la personne qui a posté cette vidéo. Cela me donne un immense plaisir et bonheur de regarder une telle beauté.

Un autre utilisateur a écrit : « On dirait qu’elle attendait ce moment depuis longtemps. »

Le troisième utilisateur a écrit : « Elle a volé la vedette et le coup de sifflet vers la fin. »

« Génial … cela montre que l’âge n’est qu’un chiffre, profitez et vivez pleinement la vie. Que vous soyez plus âgé signifie ou que vous n’êtes pas autorisé à en profiter », a écrit le quatrième utilisateur.

« Jeune de cœur. Mieux que les jeunes », a écrit le cinquième.