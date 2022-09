Nous nous concevons et nous comportons souvent en fonction de notre âge. C’est la peur d’être jugé qui nous oblige à nous comporter d’une certaine manière. Cependant, une bobine Instagram d’une femme âgée dansant dans une station de métro a donné aux utilisateurs d’Insta une raison de se réjouir. Cette bobine est devenue un succès retentissant auprès des téléspectateurs et a atteint plus d’un million de vues. La bobine a été partagée sur Instagram par Good News Movement.

La bobine montre une femme âgée se tenant avec un déambulateur et exécutant ses pas. Alors que les gens la regardent étonnamment, elle est complètement absorbée par la danse. La légende de cette bobine se lit comme suit : “BELLE ! Cette femme âgée se souvient de ses pas de Tango en attendant le train.

La bobine a reçu beaucoup de réactions étonnantes de la part des téléspectateurs. Un utilisateur a admiré son énergie et a écrit cette danse comme si personne ne la regardait. Une autre a loué le fait qu’elle n’accordait aucune attention aux personnes qui la regardaient. Une troisième a apprécié qu’elle profitait pleinement du moment.

Beaucoup l’ont qualifiée de belle et ont écrit qu’ils aimeraient être comme elle quand ils seraient grands. D’autres ont commenté une série d’émoticônes de cœur montrant leur amour pour la bobine.

Une bobine similaire dans laquelle un homme de 82 ans dansait sur la chanson Abhi Toh Party Shuru Hui Hai du chanteur Badshah. La quantité d’énergie qu’il affiche à 82 ans montre sa passion pour la danse. La formidable énergie dont il fait preuve a laissé les téléspectateurs émerveillés. Un utilisateur a écrit que c’est ainsi que la vie devrait être vécue.

Un autre a écrit que cette vidéo est une source d’inspiration pour ceux qui s’abstiennent de faire des choses en disant qu’ils sont vieux. Un utilisateur a également reçu des objectifs de fitness majeurs et a écrit qu’il devrait commencer à aller au gymnase pour maintenir son énergie comme cet homme.

Cette bobine a recueilli plus d’un million de vues.

