Une femme âgée d’Ujjain termine son doctorat en sanscrit à 80 ans

On dit qu’il n’y a pas de barrière d’âge pour lire et apprendre qu’une personne peut continuer à apprendre et à grandir tout au long de sa vie. Cet adage est devenu réalité pour Sasikala Rawal d’Ujjain, qui a obtenu un doctorat en sanskrit à l’âge de 80 ans. Elle a obtenu son diplôme après avoir pris sa retraite du département de l’éducation en tant que conférencière.

Sasikala Rawal, un résident d’Ujjain, a pris sa retraite du département de l’éducation du gouvernement de l’État en tant que conférencier. Elle avait terminé sa maîtrise en astrologie de 2009 à 2011. Elle ne s’est pas arrêtée ici et a poursuivi ses études et a pensé à faire un doctorat dans le traité d’astrologie de Varahamihira «Brihat Samhita» en sanskrit. Elle a terminé avec succès son doctorat en 2019.

Sasikala a obtenu le diplôme de docteur en philosophie sur le thème «La vie sociale vue à travers le miroir de Brihat Samhita», sous la direction de Mithila Prasad Tripathi, ancienne vice-chancelière de l’Université Maharishi Panini. En décernant le diplôme à Sasikala, la gouverneure de l’Uttar Pradesh, Anandiben Patel, a été agréablement surprise et a loué son courage.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi d’étudier à un âge où la plupart des gens voulaient se reposer, elle a dit qu’elle s’était toujours intéressée à l’astrologie et qu’en raison de sa passion, elle a accepté des études de maîtrise en astrologie commencées par l’Université de Vikram. Après cela, elle a voulu poursuivre ses études, alors elle a lu «Brihat Samhita» de Varahamihira et a pensé à y faire son doctorat.

Elle a dit que sa pensée avait reçu une direction différente de la lecture de l’astrologie. L’astrologie a une telle importance dans la vie que de prendre l’aide de cartes par lesquelles nous nous rapprochons de notre destination. Nous pouvons relever des défis en lisant les signes de l’astrologie.

Rawal a déclaré qu’il est plus facile de naviguer dans la vie si vous évaluez à l’avance les types de défis dans la vie. Elle aimerait utiliser ses connaissances dans l’intérêt public, ajoute-t-elle.