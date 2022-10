Une femme âgée donne son rein à son mari qui a subi 98 séances de dialyse

L’histoire émouvante d’une femme faisant don d’un rein à son mari est devenue virale. Partageant l’histoire réconfortante de l’amour du couple sur Twitter, leur fils, Leo, a déclaré que son père avait subi 98 séances de dialyse. Sa mère l’accompagnait aux séances et attendait cinq à six heures à chaque fois. Finalement, elle a décidé de faire don de son rein pour sauver la vie de son mari. « Papa a dû subir 98 séances de dialyse et maman a attendu 5 à 6 heures avec lui 3 jours par semaine ici. Puis elle a fait don de son rein pour le sauver et maintenant ils sont tous les deux sortis de cette misère. Je ne connais pas de meilleure histoire d’amour », disait le tweet

Selon l’utilisateur, ses parents ont près de 70 ans et il leur a fallu près de 2 mois de tests intensifs et d’autorisation de médecins pour obtenir l’approbation de la procédure. L’utilisateur a souligné que dans son cas, la clairance cardiaque est devenue un facteur clé quel que soit son âge. L’utilisateur a remercié les médecins et sensibilisé à quelques organisations qui soutiennent les dons d’organes.

Il a ajouté : « Nous avons besoin de plus de sensibilisation aux dons d’organes. Plus de 500 000 personnes en attendent un.

Dès que l’histoire d’amour émotionnelle a été partagée en ligne, Twitter a apprécié et félicité le couple de personnes âgées. Un utilisateur a écrit: “Souhaitant qu’ils profitent tous les deux de la compagnie de l’autre pendant encore de nombreuses années.”

Un autre a ajouté: “Comme c’est merveilleux, je souhaite le meilleur à tes parents, merci d’avoir partagé leur histoire.”

Un autre a dit : « Wow ! Quelle incroyable histoire d’amour !”

“C’est une vraie femme, qui aime et se soucie, c’est le véritable amour. J’espère que les deux iront bien bientôt », lire un autre commentaire

Partageant les détails de la procédure, l’utilisateur a révélé que la greffe ne lui avait coûté que moins de Rs 15 000 car 99% des frais étaient couverts par la compagnie d’assurance. Il a ajouté qu’il avait payé moins de Rs 15 000 pour la greffe et que 99 % des dépenses étaient couvertes par la compagnie d’assurance.

