Une femme âgée donne des fleurs à son mari, une adorable vidéo fera fondre votre cœur

Après une semaine de célébration de l’amour, la Saint-Valentin est enfin terminée. Les utilisateurs des médias sociaux ne semblent tout simplement pas s’arrêter de partager d’adorables vidéos et photos de couples célébrant leur amour. Il est faux de supposer que la Saint-Valentin est réservée aux jeunes couples et aux jeunes mariés. L’astuce consiste à être jeune de cœur, même lorsque vous sentez le poids de l’âge peser sur vous. En transmettant cette leçon aux masses, cette adorable paire de personnes âgées a prouvé que vous pouvez garder l’amour et l’étincelle en vous, même lorsque vous vieillissez.

La vidéo désormais virale a été publiée sur Instagram le 11 février et gagne du terrain depuis. Le clip capture un groupe d’ouvriers supposés travaillant sur un terrain herbeux. Parmi les ouvriers, on peut voir une femme âgée creuser quelque chose sur le sol. Bientôt, elle jette sa hache et avec un sourire réconfortant sur son visage, tend une petite fleur à son mari, assis sur le terrain.

À la demande de la personne qui enregistre la vidéo, la vieille femme dit : « Je t’aime » de la manière la plus dramatique possible. Son mari semble rougir de la malice puérile de sa femme alors qu’il sourit timidement, frappant la vieille femme avec espièglerie. Une autre travailleuse qui était présente sur le site avec son enfant éclate également de rire face aux plaisanteries amusantes du couple de personnes âgées.

La vidéo a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux en un rien de temps. “Tellement adorable”, a écrit un utilisateur. Beaucoup d’autres ont laissé tomber de nombreux cœurs rouges et des émojis rieurs dans les commentaires.

Ce n’est pas la première fois que l’amour entre un couple de personnes âgées gagne le cœur des internautes. Dans une autre vidéo virale, une vieille femme a décidé de faire une douce surprise à son mari alors qu’elle s’habillait en mariée, portant sa tenue de mariée avec l’accompagnement d’une dupatta et d’un maang tika.

En voyant sa femme dans la tenue de mariée, le vieil homme n’a pas pu contenir son excitation. Il a commencé à applaudir dans ses mains de pure joie, fixant affectueusement la dupatta de sa bien-aimée, tandis que les autres membres de la famille applaudissaient les tourtereaux.

