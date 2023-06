Une femme âgée déclarée morte en Équateur ressuscite pendant son réveil et frappe à son cercueil

Une femme de 76 ans qui a été déclarée morte dans un hôpital en Équateur a étonné ses proches en frappant sur son cercueil pendant son sillage, et l’incident a déclenché une enquête gouvernementale sur l’hôpital.

Des proches ont laissé le cercueil derrière eux et ont ramené d’urgence l’infirmière à la retraite Bella Montoya à l’hôpital après la veillée funèbre vendredi dans la ville centrale de Babahoyo, a déclaré son fils Gilberto Barbera à l’Associated Press.

« Cela nous a tous fait peur », a déclaré Barbera, ajoutant que les médecins ont déclaré que la situation de sa mère restait désastreuse.

ASTRUD GILBERTO, CHANTEUR DE ‘LA FILLE D’IPANEMA’, MORT À 83 ANS

Le ministère équatorien de la Santé a déclaré que Montoya était en soins intensifs lundi à l’hôpital Martín Icaza de Babahoyo pendant que le ministère enquête sur les médecins impliqués dans son cas. Un comité technique a été formé pour examiner la manière dont l’hôpital délivre les certificats de décès, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Montoya avait initialement été admise vendredi à l’hôpital avec un possible accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiorespiratoire, et lorsqu’elle n’a pas répondu à la réanimation, un médecin de garde l’a déclarée décédée, a indiqué le ministère.

Barbera a déclaré que sa mère était inconsciente lorsqu’elle a été amenée aux urgences et que quelques heures plus tard, un médecin l’a informé qu’elle était morte et lui a remis des documents d’identité et un certificat de décès.

La famille l’a ensuite emmenée dans un salon funéraire et organisait une veillée funèbre plus tard vendredi lorsqu’ils ont commencé à entendre des sons étranges.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous étions environ 20 là-bas », a déclaré Barbera. « Après environ cinq heures de réveil, le cercueil a commencé à faire du bruit. Ma mère était enveloppée dans des draps et frappait le cercueil, et quand nous nous sommes approchés, nous avons pu voir qu’elle respirait fortement. »

Bien que lui et ses proches l’aient ramenée d’urgence à l’hôpital vendredi, elle était toujours dans un état grave lundi. Elle était sous intubation et les médecins ne donnaient pas beaucoup d’espoir à ses proches quant à son pronostic, a déclaré Barbera.

Aucun détail n’a été divulgué sur le médecin qui avait déclaré prématurément la mort de la femme.