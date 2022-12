Une femme âgée danse sur “Jhoome Jo Pathaan” de Shah Rukh Khan dans une vidéo virale et Desis Love It

Le dernier morceau de Shah Rukh Khan Jhoome Jo Pathaan de son prochain film très attendu Pathan a créé un énorme buzz. La chanson, qui a recueilli plus de 50 millions de vues en moins d’une semaine, est devenue une tendance virale sur Instagram. Les fans de SRK ont fait étalage de leurs mouvements de danse puissants sur le numéro à succès, au milieu de cela, une vidéo d’une dame âgée groovant à Jhoome Jo Pathaan a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. La femme identifiée comme étant Saj Khan a accumulé un amour et une appréciation énormes de la part des utilisateurs en ligne pour ses prouesses de danse exceptionnelles.

Dans le clip viral, Khan synchronise avec justesse la piste tout en affichant sa chorégraphie desi. De thumkas Pour une expression parfaite, la femme ne manque pas un seul battement alors qu’elle s’adapte au tempo de la chanson pour se coordonner avec son rythme battant. Regardez la vidéo virale ici :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a recueilli plus de 2 000 vues et plus de 18 000 j’aime sur l’application de partage de photos. Un barrage d’utilisateurs a loué l’esprit passionné de la femme âgée. Un utilisateur a dit: “Votre jeune esprit est louable”, un autre l’a appelé “Super se upar”. Un autre a rejoint, “Incroyable. Hunar ki koi umar nahi hoti (Le talent n’a pas d’âge). Un utilisateur a également complimenté la chorégraphie desi de la femme, « Chorégraphie de Gajab. Des mouvements de danse époustouflants. Pendant ce temps, la publication virale a été inondée de multiples cœurs rouges et d’émoticônes de feu.

Jhoome Jo Pathaan a reçu la superbe voix d’Arijit Singh en collaboration avec Sukriti Kakar et le duo musical Vishal and Shekhar. L’ambiance énergique et les mouvements de danse époustouflants de SRK et Deepika Padukone font du clip vidéo du morceau un banger absolu. Outre Jhoome Jo Pathaanles fabricants ont également publié Besharam Rang. Pathan est prêt à sortir sur les grands écrans le 25 janvier.

