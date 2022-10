Une femme âgée dansant sur Kisi Disco Mein Jaye de Raveena Tandon est virale

Les gens disent que l’âge n’est qu’un nombre pour faire ce que l’on aime. Il n’est pas trop tard pour suivre votre passion, que ce soit le chant, l’art ou la danse. Beaucoup de gens ont trompé leur âge et suivent leur passion et en ont inspiré beaucoup avec ce zèle. Et maintenant, une vidéo d’une femme âgée sur des airs de Bollywood des années 90 devient virale.

Le clip s’ouvre sur la femme qui danse sur les rythmes, alors qu’elle se synchronise parfaitement avec la chanson. La femme âgée a l’air insouciante alors qu’elle secoue la jambe sur la piste de danse de Kisi Disco Mein Jaaye de Govinda et Raveena Tandon du film Bade Miyan Chote Miyan. Cependant, l’emplacement et le nom n’ont pas été révélés par l’utilisateur.

“Kis kis ko disco jana hai (Qui veulent tous aller en discothèque)”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Les utilisateurs de l’application de partage de photos et de vidéos ont des réactions mitigées face à la vidéo. Alors que certains n’ont pas aimé la vidéo mais beaucoup ont apprécié son zèle et l’ont encouragée. Un utilisateur a dit : « Asehi raho bindass ». Une autre personne a commenté: “Aunty ap bnao reel très bon journal Jo Bolte hn bolna do.” Un autre utilisateur, “Elle vit sa vie, comme Woah.” Un autre cyber-internaute a ajouté : « Très belle tante… Aap ise continue rakho… Khushi ou Dance kiai umar ki mohtaz nhi… Aap kara karo dance bhot achha lagta hai… Parmatma aap ko lambi umar kakshe.

Jetez un oeil ici à la vidéo:

La vidéo a recueilli plus de deux millions de vues depuis sa mise en ligne.

Elle partage souvent des clips d’elle dansant sur les chansons à succès des années 90. Plus tôt, elle a partagé une vidéo, groovant sur la chanson titre Auntie No 1 d’Arzoo Bano. Elle a parfaitement synchronisé les lèvres avec les paroles de la chanson. On peut la voir exécuter des mouvements parfaits, correspondant aux rythmes des chansons.

Internet a adoré la vidéo et l’a appréciée en laissant tomber des cœurs rouges dans la section des commentaires. La vidéo a reçu plus de 2,74 lakh vues.

