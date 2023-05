Une femme âgée à Londres frappée par une moto de police escortant un royal britannique

Une octogénaire se trouvait dans un état critique après avoir été renversée par une moto de la police qui escortait Sophie, l’épouse du prince Edward, a annoncé jeudi la police britannique.

La police métropolitaine a déclaré que la moto était entrée en collision avec un piéton mercredi après-midi à une intersection dans l’ouest de Londres.

Sophie, connue sous le nom de duchesse d’Édimbourg, a déclaré que « ses pensées et ses prières les plus sincères accompagnent la femme blessée et sa famille », selon un communiqué du palais de Buckingham.

Le communiqué a ajouté que Sophie était « reconnaissante pour la réponse rapide des services d’urgence ». Il a déclaré qu’un commentaire supplémentaire serait inapproprié car l’accident faisait l’objet d’une enquête.

Sophie, 58 ans, est une royale qui travaille à plein temps et qui est mariée à Edward, le frère cadet du roi Charles III.

La femme est restée dans un état critique à l’hôpital jeudi. Aucun autre blessé n’a été signalé et les enquêtes de police sur l’accident étaient en cours.