Une femme âgée à Amritsar qui court un stand de jus devient virale, les internautes veulent l’aider

Une vidéo partagée par Youtuber Gaurav Wasan est devenue virale dans la même veine que celle de sa précédente vidéo de Baba ka Dhaba à Delhi l’année dernière. Wasan, qui publie régulièrement des vidéos de nourriture et de petits magasins ou étals, a maintenant partagé une autre vidéo déchirante d’une femme âgée tenant un stand de jus à Amritsar.

Dans le court clip, une femme âgée, qui aura facilement 80 ans, est vue en train de tenir un stand de jus pour joindre les deux bouts. Partagée sur Instagram par Wasan sur son pseudo @youtubeswadofficial, la vidéo a récolté 1,4 million de likes et des milliers de commentaires.

Le stand est situé à Rani da Bagh en face d’une succursale bancaire SBI à Amritsar. La femme prépare du jus de citron vert fraîchement pressé et le vend aux clients dans le clip vidéo de 30 secondes. Elle prépare du jus frais de Mausambi (citron vert) dans le clip de 30 secondes. La femme, malgré une disposition souriante dans la vidéo, a fait s’inquiéter les utilisateurs pour elle et ses conditions économiques.

« Que Dieu la bénisse avec une bonne santé et richesse », a commenté un utilisateur.

« Je peux voir la douleur derrière son sourire », a déclaré une autre.

« Aaram krne ki umar vo kaam kr rhi hai amma ap mahaan ho, (A un âge où tu devrais te reposer, tu travailles, tu es une grande Amma) », a déclaré un autre.

« Les gens peuvent être tellement inspirants pour les autres et enseigner beaucoup sans le savoir… Que dieu bénisse tante ji avec santé et bonheur », a écrit une autre personne.

Wasan était l’homme qui a souligné le mauvais état du restaurant de Kanta Prasad à travers une vidéo Youtube qui a fait des vagues sur Internet en 2020. Mais une histoire réconfortante au début lorsque les habitants ont afflué pour aider Baba en l’aidant à gagner plus, cela a rapidement fait boule de neige controverse lorsque Prasad a déposé plus tard une plainte pour fraude contre Wasan et ses associés pour avoir prétendument détourné l’argent qu’il avait reçu dans le don. Un an plus tard, le propriétaire de Baba Ka Dhaba s’est excusé auprès du blogueur culinaire en disant que Wasan n’était ni un voleur et qu’il n’a pas non plus affirmé qu’il en était un.

Prasad a été admis à l’hôpital de Safdarjung récemment après avoir prétendument tenté de se suicider. Il a ensuite été libéré après avoir récupéré.

