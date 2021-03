Rose Hulse, PDG et fondatrice de Screen Hits TV, s’est mariée avec l’aristocratie britannique en 2017, un an avant le mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle. La cérémonie a eu lieu à l’église Saint-Georges de Hanover Square à Londres, où elle a épousé George Hulse, le petit-fils d’un baronnet.

Rose, une Afro-américaine comme Meghan, a compris ce qui attendait Meghan – une énorme responsabilité et la pression d’être la première femme de couleur à se marier dans la famille royale ont ajouté aux défis de s’adapter au nouveau monde de la monarchie façonné par l’étiquette , des traditions séculaires et des règles tacites.

Selon Courrier quotidien, Rose partage à quel point elle s’est sentie honorée après qu’une descendance africaine se soit vu offrir l’une des plus grandes plates-formes au monde. Elle pensait que «Meghan aurait une voix pour atteindre chaque personne sur cette planète et qu’elle écouterait et avec le temps inciterait au changement et influencerait la politique.» Rose pense que c’était une chose puissante qu’un Afro-Américain puisse être une voix pour toutes les personnes de couleur et éduquer les gens.

Lors de l’entretien de Meghan avec Oprah la semaine dernière, Meghan a révélé qu’elle se sentait suicidaire, qu’elle faisait face au racisme et a affirmé qu’un membre anonyme de la famille royale avait demandé au prince Harry à quel point leur futur enfant pourrait être « sombre ».

L’interview a chuté comme une bombe nucléaire lorsque Meghan, enceinte de son deuxième enfant, a exposé les raisons pour lesquelles le couple a abandonné sa vie royale.

Rose affirme qu’elle se sentait triste pour le prince Harry, Meghan, la famille royale et le peuple britannique alors que les espoirs et les rêves de tout le monde pour eux se sont effondrés. Elle a écrit en parlant de ce qui n’allait pas avec Harry et Meghan.

Elle écrit comment, en grandissant, elle a entendu dire que la famille royale et l’institution étaient racistes et qu ‘ »aucun royal ne permettrait jamais que leur lignée soit brouillée », mais a estimé que le mariage de Harry et Meghan était mal prouvé.

Elle souligne comment toute la famille royale a apporté son soutien et que le prince Charles a même conduit Meghan dans l’allée.

«Non seulement elle a été soutenue sans équivoque par des personnes de couleur, mais aussi par tant d’autres. Vous pouvez le voir grâce à l’amour manifesté par tous ceux qui sont venus la soutenir, elle et Harry, lors de leurs tournées au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et en Afrique du Sud.

«Oui, il y avait peut-être eu des opposants et des haineux, mais il y avait aussi une énorme quantité d’amour manifestée à leur égard. Ils étaient très populaires.

Rose, en tant que compatriote afro-américaine, dit qu’elle aurait suggéré à Meghan de faciliter la transition et de «comprendre la structure dans laquelle opère la famille royale et de faire de son mieux pour ne rien prendre personnellement.

Rose continue en disant qu’elle l’aurait «encouragée à comprendre les sensibilités entourant la primogéniture, les seconds fils, le service et le devoir et à considérer sérieusement tout ce qu’elle abandonnerait par amour.»

Elle a ajouté que l’héritage de Meghan s’accompagnait d’une grande responsabilité, suivie de colère, de jalousie et de personnes essayant de la pousser à ne pas prouver que les préoccupations de tout le monde étaient correctes, mais Meghan devrait toujours avoir une longueur d’avance pour surmonter tous les défis et représenter avec dignité pour prouver le contraire. tous ceux qui pensaient qu’elle n’était pas adaptée à ce rôle et à ce poste.

Rose ajoute que Meghan aurait dû trouver un confident au sein de la famille en qui elle pourrait avoir confiance et parler si les choses devenaient difficiles et mettre de côté sa voix politique, ses opinions et sa vie qu’elle connaissait auparavant pour servir la reine avec humilité, dignité et devoir.

Elle pense que Meghan a pris la bonne décision de prendre du recul car elle souffrait de problèmes de santé mentale et avait des pensées suicidaires. Elle ajoute que Meghan a une plate-forme car ses mots sont très puissants et elle doit les utiliser à bon escient car ils «peuvent s’unir ou créer un grand fossé».