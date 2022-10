Une femme affirme qu’un constructeur a par erreur collé son chat sur le mur de la salle de bain

Une femme est restée furieuse après que son entrepreneur ait accidentellement collé son chat à l’intérieur de cloisons sèches lors de la rénovation de sa salle de bain. L’utilisatrice de TikTok Ashlin Hadden, la mère du chat Stripes, a été choquée d’entendre le faible bruit de son chat. Ce fut rapidement qu’elle reconnut le son étouffé provenant de derrière le mur de sa salle de bain. Il se trouve que Hadden, qui est propriétaire d’une agence d’assurance de profession, a dû s’absenter de chez elle pour des engagements liés au travail lorsqu’elle a embauché un entrepreneur pour rénover sa salle de bain.

Le chat de Hadden est resté dans la maison et a été cimenté entre le mur des toilettes et la baignoire pendant trois jours au total. Elle s’est adressée à TikTok pour exprimer sa frustration après l’événement choquant: «Alors, j’ai embauché quelqu’un pour refaire la salle de bain. Ils ont sorti la baignoire et mis la nouvelle douche », a déclaré Hadden en pointant vers le mur. Elle a expliqué en écoutant le faible cri de son chat: «Et alors que je suis assise ici en train d’essayer de comprendre où se trouve mon chat, je peux entendre le chat pleurer de quelque part ici. Le stupide entrepreneur a posé mon chat dans la cloison sèche sous la (nouvelle) baignoire.

Pendant la rénovation, l’entrepreneur est apparemment descendu un bref instant pour récupérer des matériaux, mais a laissé la porte ouverte. A l’époque, le trou dans le mur n’était pas bouché. Un Stripes curieux qui s’est aventuré à l’intérieur de la salle de bain pendant l’absence de l’entrepreneur a marché à l’intérieur du mur non plâtré. L’entrepreneur qui n’avait aucune idée de la présence de Stripes à l’intérieur du trou l’a plâtré sans vérifier deux fois. Dans une vidéo ultérieure, Hadden a ajouté: «Lorsque l’entrepreneur est descendu chercher la peinture, il a laissé la porte ouverte, il a laissé le trou découvert dans le mur. De toute évidence, le chat a fait ce que les chats vont faire et était curieux. Je suppose que c’est pour ça qu’ils disent que la curiosité a tué le chat.

En écoutant la voix étouffée, l’utilisateur de TikTok a détruit une partie de la salle de bain rénovée en perçant un trou dans la cloison sèche. Elle a réussi à sauver son animal de compagnie. Notamment, Stripes a été emmenée chez un vétérinaire après avoir été secourue et les médecins ont assuré à Hadden que son chat allait bien.

