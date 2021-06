Une femme affirme que son père décédé lui a envoyé un signe de quitter l’autoroute plus tôt

Une maman a affirmé que son père décédé lui avait envoyé un signe de quitter l’autoroute avant qu’elle ne soit censée le faire, ce qui signifiait qu’elle éviterait de justesse un carambolage.

L’utilisateur de TikTok était enceinte de 36 semaines à l’époque et cela aurait pu être fatal.

Crédits : spoopykewpie/TikTok

Dans une vidéo, Kim a partagé l’histoire surprenante qui lui a sauvé la vie alors qu’elle se reconstituait pour la première fois en conduisant sur l’autoroute.

Elle a écrit : « En rentrant chez moi sur l’autoroute pendant une tempête de neige, enceinte de 36 semaines de mon premier fils.

« Ma voiture était absolument remplie de l’odeur irrésistible de l’eau de Cologne de mon père, même s’il est décédé 10 ans plus tôt.

« Mon instinct me dit de retirer deux sorties plus tôt que je ne le devrais pour rentrer à la maison.

« Rentrer à la maison en toute sécurité et voir plus tard qu’il y a eu un carambolage de 15 voitures et plus juste avant ma sortie normale. »

Dans une deuxième vidéo, le TikToker a expliqué comment, de son vivant, son père faisait toujours de son mieux pour prendre soin d’elle, ce qui garantirait de tenir compte de son message étrange de l’autre côté.

Elle a déclaré dans une vidéo déchirante: « J’avais 17 ans quand j’ai réalisé que mon père utiliserait tout l’argent qu’il avait pour nourrir mon frère et moi quand nous étions chez lui un week-end sur deux (parents divorcés).

« Il survivrait avec un pot de beurre de cacahuète et deux miches de pain quand nous n’étions pas là.

« Je me suis toujours demandé pourquoi il n’avait jamais eu de nourriture dans sa maison quand nous n’étions pas là et il jouait toujours avec ça. Il l’a fait pendant 11 ans avant de décéder.

« En tant que mère maintenant, je ferais absolument la même chose en un clin d’œil.

« Mais je n’ai jamais eu la chance de le remercier de m’avoir protégé de l’horreur de notre situation. »

Elle a ajouté qu’à cause de leur père, elle et son frère n’avaient jamais eu faim.

« J’aimerais pouvoir lui montrer que je vais bien maintenant. Mes enfants ne connaîtront jamais la lutte », a-t-elle conclu.