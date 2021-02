Une mère de 23 ans affirme que son lait maternel est devenu vert néon après qu’elle et son bébé aient contracté un coronavirus. Anna Cortez, de Monterrey, au Mexique, avait attrapé Covid-19 en janvier et avait des symptômes comme le froid et la perte de son sens du goût et de l’odorat. La dame a été choquée lorsque son lait maternel est devenu vert néon alors qu’elle et son bébé ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus.

Elle a en outre affirmé que, comme elle avait été testée négative, le lait avait repris sa couleur d’origine. Son pédiatre, également consultante en lactation, lui a assuré que son lait était sans danger et que le changement de couleur pourrait être le résultat de ses anticorps naturels combattant le virus pour protéger sa fille, Mikayla. Une autre raison pourrait être une alimentation riche en légumes-feuilles ou en médicaments, comme l’ont déclaré les sages-femmes.

Tout en parlant au Miroir, Anna a déclaré que son pédiatre avait informé qu’il était courant que le lait maternel change et s’adapte avec des anticorps lorsque la mère ou le bébé tombe malade du virus du rhume ou de l’estomac. La raison pour laquelle le changement est perceptible est dirigée vers le fait que le virus était puissant. Anna a déclaré que son pédiatre lui avait conseillé de continuer à allaiter sa fille car c’était la meilleure chose pour le petit bébé.

Les experts affirment que le lait maternel protège les bébés et les mères qui allaitent devraient continuer à le faire jusqu’à ce que et à moins qu’il y ait des problèmes de santé majeurs.

Anna est une professeure d’anglais qui étudie la psychologie. Elle a parlé d’autres mamans à qui elle a parlé et a déclaré qu’elles avaient également remarqué un changement de couleur dans leur lait. Anna a ajouté que ces mères continuaient à nourrir les bébés malgré le changement de couleur de leur lait.

Courrier quotidien rapporte que lorsque Anna a partagé les photos du lait sur Facebook, d’autres mères l’ont contactée pour partager leur expérience similaire. Deux jours après la guérison d’Anna, le lait a retrouvé ses couleurs d’origine.

Chercheuse sur le lait maternel à l’Imperial College de Londres et cofondatrice de la Human Milk Foundation, le Dr Natalie Shenkar a déclaré que la femme produisait des anticorps contre Covid après avoir été infectée et que ces anticorps se retrouvaient dans le lait dans 90% des cas.