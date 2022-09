Une femme a récemment été arrêtée dans un aéroport de Las Vegas, aux États-Unis, après avoir tenté de s’enfuir sans payer sa facture de restaurant. Alors que la police l’a accusée d’avoir violé la conduite de l’aéroport, la femme a déclaré qu’elle avait été réservée en raison de sa beauté, a rapporté KTNV Las Vegas.

Selon la police du métro de Las Vegas, un restaurant de l’aéroport international Harry Reid les avait appelés pour signaler qu’une femme était partie sans payer sa facture. La police est arrivée à l’aéroport et a cherché la femme, Hend Bustami, mais en vain.

Cependant, la police a été informée plus tard par des responsables de l’aéroport qu’ils avaient repéré une femme qui correspond à la description de la femme qu’ils recherchaient. Le responsable a déclaré que la femme dormait près du poste de contrôle de sécurité et “gênait leurs opérations”.

Agissant sur les entrées, la police a finalement retrouvé Bustami, 28 ans, à la zone de récupération des bagages où, selon le rapport de police, elle était “belligérante avec les agents”. Lorsque la police l’a arrêtée pour avoir sauté dans un restaurant, Bustami a déclaré qu’elle était harcelée parce que les policiers n’avaient «jamais vu quelqu’un d’aussi joli qu’elle».

De plus, après s’être fait attraper, Bustami a même menacé de cracher sur les policiers pour l’avoir harcelée. « Elle allait cracher sur tout [the officers] et que les agents étaient des pervers et essayaient de la violer parce qu’ils [had] jamais vu quelqu’un d’aussi beau », indique le rapport de police.

Bustami a été appréhendé pour avoir enfreint la conduite de l’aéroport et a été envoyé au centre de détention du comté de Clark moyennant une caution de 1 000 $. Bustami doit maintenant comparaître devant le tribunal le 27 octobre et on sait si elle a engagé un représentant légal pour elle-même.

Les autorités avaient également appris que Bustami, diplômée en 2017 de l’Université du Nevada-Las Vegas, avait également un mandat contre elle du tribunal municipal de Las Vegas. Cependant, les accusations portées contre elle ne sont pas connues, selon le New York Post.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici