Une femme affichant un super “nez flexible sans os” attire l’attention d’Internet

Une influenceuse des médias sociaux qui impressionne les fans avec ses vidéos de mode et de maquillage, a récemment révélé qu’elle était née sans os de nez ni cartilage. Romana Bruintjes a partagé une vidéo dans laquelle elle s’est tournée sur le côté et a pressé son nez avec son index. En raison de l’absence d’os et de cartilage, son nez était entièrement aplati. La vidéo commençait par le texte qui disait : « Avez-vous un os dans le nez ? Elle a également ajouté plusieurs hashtags dans la légende qui se lisaient, “pas d’os” “os du nez”, “flexible” et “viral”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

En voyant cette vidéo, certains utilisateurs ont été stupéfaits. L’un des utilisateurs a écrit : « Peu importe si jamais vous vous heurtez à une porte vitrée ». Un autre utilisateur a écrit: “Mais toujours super mignon”. Un troisième utilisateur a commenté: “Wiggled with a red heart emoji”. En dehors de cela, plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des emojis rieurs dans la section des commentaires.

L’influenceuse néerlandaise traite souvent les fans avec plusieurs vidéos et photos sur ses réseaux sociaux. Plus tôt, Romana a été vue en train de danser sur Toxic de Britney Spears derrière la vitre obscure de la salle de bain. Elle a même écrasé son nez contre la douche pour montrer à quel point elle peut le compresser. La vidéo a attiré l’attention de ses abonnés sur les réseaux sociaux qui ont exprimé leur étonnement dans la section des commentaires.

Avec la vidéo, elle a écrit : « Je n’arrive pas à croire que ma vidéo folle soit devenue virale dans le monde entier. (Plus de 4 millions de vues sur TikTok) Tous ceux qui ont partagé cela sur les grands réseaux sociaux, merci ! Également partagé par Demi Lovato dans ses histoires, tellement incroyable !!! Je ne m’y attendais pas, mais j’adore ça ». Regardez la vidéo ci-dessous.

L’influenceur bénéficie d’un suivi de 65 000 abonnés sur TikTok et de 8 614 abonnés sur Instagram à ce jour.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici