Une femme admet avoir financé sans le savoir le complot d’enlèvement d’un critique iranien

NEW YORK (AP) – Une Californienne a plaidé coupable jeudi pour son rôle involontaire dans un complot déjoué visant à kidnapper une éminente militante de l’opposition iranienne vivant à New York et à la ramener à Téhéran.

Les procureurs américains n’ont pas accusé Niloufar Bahadorifar d’avoir participé au complot visant à enlever Masih Alinejad, journaliste et critique virulent du gouvernement iranien pour son traitement des femmes et d’autres problèmes.

Mais les autorités ont déclaré que quatre Iraniens qui avaient comploté pour kidnapper l’activiste avaient payé un enquêteur privé américain pour la regarder utiliser Bahadorifar comme intermédiaire.

Bahadorifar a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de violer les sanctions économiques américaines contre l’Iran en aidant à canaliser de l’argent vers l’enquêteur.

Son avocat, Jeffrey Lichtman, a déclaré au New York Times que Bahadorifar était elle-même victime d’un régime iranien “cancéreux”.

“Lorsque les chefs terroristes iraniens ne massacrent pas leur propre peuple”, a-t-il dit, “ils parcourent le monde pour essayer de tuer leurs détracteurs, y compris la manipulation méprisable de Mme Bahadorifar par un vieil ami de la famille”.

Bahadorifar a déclaré devant le tribunal qu’elle ignorait que l’argent avait été utilisé pour payer l’enquêteur pour effectuer la surveillance. Elle a dit au juge qu’elle avait envoyé les fonds à l’enquêteur via PayPal au nom d’un fonctionnaire du gouvernement iranien qui était un ami de longue date de la famille.

Un officier du renseignement iranien et d’autres ont été accusés à New York l’année dernière d’avoir tenté de kidnapper Alinejad et de la ramener en Iran. Les responsables iraniens ont nié l’accusation.

L’enquêteur privé, qui ignorait également que ses employeurs étaient en fait des agents iraniens, a ensuite coopéré avec le FBI et n’a pas été inculpé.

Alinejad est devenue citoyenne américaine en 2019 après avoir travaillé pendant des années comme journaliste en Iran. Elle a fui le pays après son élection présidentielle contestée en 2009 et est devenue une figure de premier plan sur les chaînes satellites en farsi à l’étranger qui critiquent l’Iran.

Les autorités américaines enquêtent pour savoir si Alinejad a été la cible d’un deuxième complot après que le premier a été déjoué.

L’été dernier, la police a arrêté un homme près de chez elle à Brooklyn avec un fusil d’assaut chargé et des dizaines de cartouches. Alinejad a déclaré qu’une vidéo de sécurité à domicile avait enregistré l’homme devant sa porte d’entrée.

Bahadorifar sera condamné le 7 avril.

L’Iran a mené une répression brutale contre des manifestants pacifiques qui sont descendus dans la rue en septembre après la mort d’une femme de 22 ans placée en garde à vue par la police des mœurs.

The Associated Press