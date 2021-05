Une femme achète des médicaments d’une valeur de 1,5 crore en utilisant Bitcoin sur le Dark Web

Bitcoin, aujourd’hui, les gens connaissent bien ce terme car il est dans les nouvelles de temps en temps. Bien que Bitcoin existe depuis plus d’une décennie, il est devenu célèbre au cours des dernières années. Bien que beaucoup investissaient dans Bitcoin, il n’a pas atteint la renommée dont il jouit maintenant. La crypto-monnaie est très populaire maintenant et est utilisée pour toutes sortes de transactions en ligne. Mais beaucoup ont fait de grosses erreurs en utilisant la crypto-monnaie, et cela leur a coûté cher. Parlant de son histoire tragique, un écrivain a un jour révélé comment elle avait par erreur dépensé sa fortune en Bitcoin sur le dark web pour acheter de la drogue. Lors de son apparition sur le podcast The Reply All en 2018, Jia Tolentino a rappelé le malheureux incident. Jia a déclaré à l’hôte du podcast qu’elle avait acheté une fois en 2012 du Bitcoin d’une valeur de Rs. 5 814,84. Et elle en avait dépensé une partie pour acheter de la drogue. Mais elle ne savait pas ce que seraient devenus ses revenus en bitcoins au cours des 6 prochaines années.

Le Bitcoin qu’elle a acheté pour Rs. 5 814,84 aurait valu Rs 33 162 977,43 en 2021, selon les informations. L’équipe d’assistance aux podcasts a réussi à suivre les bitcoins perdus de Jia. Au calcul, les bitcoins valaient 15 482 011,50 en 2018.

Selon un UNILAD rapport, Jia avait dépensé la crypto-monnaie pour acheter de l’herbe et de la MDMA. Par conséquent, il lui restait juste 0,00209 bitcoin.

En parlant de la même chose sur le podcast, Jia était très gêné. Elle a dit que cela fait mal de regarder les chiffres présentés. Elle a en outre partagé que sa mère lui disait toujours de ne pas prendre de drogue.

Si Jia n’avait pas dépensé d’argent en drogue, elle en aurait actuellement possédé 33 162 977,43 aujourd’hui.

Qu’est-ce que Bitcoin?

En termes simples, Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, qui n’a pas un seul administrateur comme une banque centrale. Bitcoin peut être envoyé via un réseau bitcoin peer-to-peer sans avoir besoin d’un médiateur. C’est une crypto-monnaie qui peut être utilisée et échangée, avec une bonne planification, pour effectuer un achat en ligne.

