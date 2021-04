Une FEMME a récemment découvert qu’elle avait été accusée d’un crime il y a 20 ans pour ne pas avoir rendu une cassette VHS louée de Sabrina the Teenage Witch.

Caron McBride a seulement découvert qu’elle était recherchée pour détournement de fonds dans l’Oklahoma lorsqu’elle a tenté de changer son nom de famille au DMV après son mariage au Texas.

Caron McBride a été inculpé pour une vieille VHS de Sabrina the Teenage Witch

Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas loué la cassette Crédit: OKC Fox 25 News

Elle a été inculpée en mars 2000 après que la cassette prétendument louée à son nom en 1999 n’ait jamais été rendue, rapporte Fox 25.

«Je suis allé changer mon permis de conduire, pendant ce truc COVID, vous deviez prendre rendez-vous, et donc, je leur ai envoyé un e-mail (et) ils m’ont envoyé un e-mail et ils m’ont dit … que j’avais un problème en Oklahoma et c’était le numéro de référence pour moi d’appeler ce numéro et je l’ai fait », a déclaré McBride.

Le numéro qui lui a été attribué était celui du bureau du procureur du comté de Cleveland, qui lui a parlé de l’accusation.

« La première chose qu’elle m’a dite était le détournement de fonds, alors j’ai pensé que j’allais avoir une crise cardiaque », a déclaré McBride à Fox 25.

McBride affirme qu’un homme avec qui elle vivait à l’époque devait avoir loué le VHS Crédit: OKC Fox 25 News

Elle dit qu’elle a perdu au moins cinq emplois à cause de l’accusation Crédit: OKC Fox 25 News

« Elle m’a dit que c’était sur la cassette VHS et que je devais lui faire répéter parce que je pensais que c’était insensé. Cette fille se moque de moi, non? Elle ne plaisantait pas », a-t-elle ajouté.

McBride affirme que la vidéo doit avoir été louée par un homme avec qui elle vivait à l’époque et qui avait deux jeunes filles.

Elle ajoute qu’elle n’était pas fan de l’émission Sabrina the Teenage Witch et n’aurait pas loué la VHS.

«J’avais vécu avec un jeune homme, c’était il y a plus de 20 ans», a expliqué McBride.

«Il avait deux enfants, des filles de 8, 10 ou 11 ans, et je pense qu’il est allé le chercher et ne l’a pas repris ou quelque chose comme ça. Je n’ai jamais regardé cette émission de toute ma vie, mais pas ma tasse de thé.

«Pendant ce temps, je suis un criminel recherché pour une cassette VHS.

«Je veux dire, je n’ai pas essayé de tromper qui que ce soit sur Samantha (Sabrina) l’adolescente sorcière. Je le jure,» insista-t-elle.

CONTRAINTE FINANCIÈRE

Selon Fox 25, les archives judiciaires montrent que le VHS a été loué à un Movie Records à Norman, Oklahoma, qui a fermé ses portes en 2008.

Mercredi, le bureau du procureur du district du comté de Cleveland a déclaré avoir examiné le cas de McBride et décidé de ne pas poursuivre les accusations.

Cependant, McBride pense qu’elle a peut-être déjà perdu des opportunités d’emploi en raison des accusations de détournement de fonds dont elle n’était pas au courant.

Elle prétend avoir été licenciée de cinq emplois au cours des 20 dernières années sans qu’on lui ait donné de raison et croit maintenant que c’est parce que l’accusation aurait été indiquée sur sa vérification de casier judiciaire.

« C’est pourquoi … parce que lorsqu’ils ont effectué ma vérification des antécédents criminels, tout ce qu’ils voient, ce sont ces deux mots: détournement de fonds », a déclaré McBride.

Le détournement de fonds de Felony dans l’Oklahoma peut entraîner une peine de prison allant de deux à huit ans, ainsi qu’une amende de 5 000 à 10 000 dollars.

Même si les procureurs ne poursuivront pas les accusations, McBride a déclaré qu’elle devait engager un avocat pour le faire effacer complètement de son dossier.

«Ce n’est pas parce que le bureau du procureur de district a rejeté l’affaire, que l’affaire ne disparaît pas complètement», a expliqué l’avocat Ed Blau à la KFOR.

«Ce n’est pas aussi simple que de remplir un formulaire. Vous devez en fait poursuivre l’État de l’Oklahoma et effacer votre dossier. »

McBride s’est décrite comme une «victime du système».

«C’est un problème grave. Cela m’a causé beaucoup de chagrin financier, moi et ma famille, à cause des postes que j’ai perdus à cause de ces deux mots. Quelque chose doit donner », dit-elle.