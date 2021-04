Une femme du Texas ne se souvient pas avoir loué une cassette VHS il y a 22 ans – et encore moins qu’elle ne l’a pas rendue – et l’endroit où elle l’a louée a fermé ses portes il y a plus de dix ans. Mais la bande non restituée l’a amenée à être accusée d’un crime.

Bien que l’affaire ait été rejetée et radiée mercredi, Caron McBride étudie des options juridiques.

«Cela m’a fait très mal, ainsi qu’à ma famille», a-t-elle déclaré à USA TODAY. « Cela me rend de plus en plus fou à mesure que j’y pense. »

McBride, 52 ans, a été accusée de détournement de biens immobiliers locatifs dans l’Oklahoma, où elle vivait auparavant, en mars 2000 – plus d’un an après la restitution de la bande de « Sabrina the Teenage Witch », selon les archives judiciaires.

Elle croit que son petit ami de l’époque, qui avait deux jeunes filles, a loué la cassette à son nom.

« Il devait l’avoir », a déclaré McBride. « Je sais que non. »

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais vu un épisode ni un film. »

McBride n’a pas découvert le mandat d’arrêt contre elle jusqu’à ce qu’elle ait essayé de changer son nom sur son permis après s’être mariée et avoir déménagé au Texas depuis l’Oklahoma.

Lorsqu’elle a envoyé un e-mail au Département des véhicules à moteur en novembre pour prendre rendez-vous, conformément aux protocoles COVID-19, elle a reçu une réponse le 16 avril selon laquelle elle devait d’abord résoudre un problème dans l’Oklahoma. Dans la réponse par courriel, elle a reçu un numéro de dossier et le numéro de téléphone du palais de justice.

« Je l’ai appelé et la dame … a recherché le numéro de référence et m’a dit que c’était un détournement de fonds », a déclaré McBride. « Je pensais que j’allais avoir une crise cardiaque. »

Elle soupçonne que le crime sur son dossier lui a coûté des opportunités d’emploi.

«Je travaillais deux emplois, parfois trois emplois», a déclaré McBride. « J’avais du mal à joindre les deux bouts alors que je savais que j’étais tout à fait capable de gagner vraiment beaucoup d’argent. »

Maintenant, elle cherche un avocat dans l’Oklahoma mais certains ont refusé de prendre son cas.

McBride a déclaré que des avocats lui avaient dit que – après que son histoire ait été diffusée sur les chaînes d’information locales – ils avaient été contactés par des personnes qui étaient allées en prison pour des situations similaires.

Bien qu’il soit rare d’avoir un mandat d’arrêt pour plus de deux décennies, Ed Blau de Blau Law Firm, qui est basé à Oklahoma City, a déclaré à News9, « il n’y avait aucun moyen pour elle de savoir qu’elle avait ce mandat. »

«Un procureur dépose des accusations contre quelqu’un pour quelque chose de grave (les forces de l’ordre) vont chercher cette personne», a-t-il déclaré. est placé en garde à vue. «

En 2016, un homme de Caroline du Nord a été arrêté pour un feu de freinage cassé quand on lui a dit qu’il avait un mandat en suspens pour ne pas avoir rendu une cassette VHS de « Freddy Got Fingered » 15 ans auparavant, selon Fortune. Il a été accusé d’un délit.

De même, en 2014, une femme de Caroline du Sud était au bureau du shérif pour d’autres questions lorsqu’elle a découvert qu’elle avait un mandat pour une cassette 2005 non retournée de « Monster-In-Law », a rapporté CNN. Elle a dû passer la nuit en prison parce que son audience sur le cautionnement n’a pu avoir lieu que le lendemain matin et elle a été libérée moyennant une caution de 2 000 $.

McBride a dit qu’elle était heureuse d’avoir pris la charge.

«J’ai eu de la chance … Je n’ai pas été arrêtée, je ne suis pas allée en prison et arrêtée pour un crime», a-t-elle déclaré. « Certains d’entre eux ne l’étaient pas. »