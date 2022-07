Une femme accusée de trafic de Farah prête à parler à la police

Nimco Farah est actuellement au Somaliland mais aurait peur de retourner au Royaume-Uni

La femme accusée d’avoir trafiqué le quadruple champion olympique Mo Farah vers le Royaume-Uni alors qu’elle était enfant aurait peur de retourner dans l’ouest de Londres, mais serait disposée à parler à la police, convaincue qu’elle n’a rien à cacher.

Dans un documentaire de la BBC diffusé mercredi, Farah a révélé qu’il avait été victime de la traite au Royaume-Uni à l’âge de neuf ans et qu’il avait reçu son nom d’emprunt, Mo Farah, qui a été volé à un autre enfant et utilisé pour obtenir un faux passeport.

À son arrivée sur les côtes britanniques, Farah a été contraint à la servitude domestique mais a finalement été sauvé par un professeur d’éducation physique nommé Alan Watkinson qui l’a aidé à obtenir la citoyenneté britannique.

Le Home Office britannique a confirmé que Farah ne fera pas l’objet d’une enquête malgré ses révélations. Mais la police britannique de Scotland Yard a confirmé l’ouverture d’une enquête sur les allégations de trafic.

Samedi, le Daily Mail a affirmé avoir parlé à un parent de la femme soupçonnée d’avoir trafiqué Farah, Nimco Farah, qui réside habituellement dans l’ouest de Londres mais se trouve actuellement au Somaliland alors que “peur de revenir” au Royaume-Uni de peur que “elle sera arrêtée et personne ne la croira”.

Abdi Gelle, qui est un cousin de Nimco Farah, a noté qu’il y a “beaucoup de choses dangereuses sont dites sur le fait qu’elle est une trafiquante et qu’elle a gardé Mo comme esclave“.

« Elle veut raconter sa version de l’histoire mais craint que personne ne l’écoute. Qui va croire une petite vieille somalienne plutôt qu’un héros national comme Sir Mo Farah ? il a posé.

Gelle et d’autres proches de Nimco Farah, qui a plus de 70 ans, ont également affirmé qu’elle et Mo Farah étaient également liés.

La femme âgée se trouve actuellement à Hargeisa, la capitale du Somaliland, mais aurait emmené Farah, neuf ans, de son vrai nom Hussein Abdi Kahin, dans son appartement de l’ouest de Londres où elle s’est fait passer pour sa mère et lui a fait prendre soin de ses enfants avec la menace de jamais revoir sa famille s’il ne se conformait pas.

Gelle et d’autres parents de Nimco Farah à qui le Mail a parlé affirment cependant que Mo Farah a été emmené au Royaume-Uni avec le consentement de sa famille, Gelle disant qu’utiliser le terme traite est “très sérieux”.

Le médaillé d’or olympique Sir Mo Farah a révélé qu’il avait été victime de la traite au Royaume-Uni dans son enfance, qu’il avait reçu un nouveau nom et qu’il avait été contraint de travailler comme domestique Son vrai nom est Hussein Abdi Kahinhttps://t.co/wN01Xd74nM pic.twitter.com/LEvN9pbcmW – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 11 juillet 2022

“Ceux d’entre nous dans la communauté somalienne ne le voient pas de cette façon”, Gelle a expliqué. “Beaucoup de gens ont amené de jeunes enfants qui n’étaient pas biologiquement les leurs du Somaliland au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens afin qu’ils puissent avoir une vie meilleure.

“Nimco n’a rien fait de différent. Toute cette situation est présentée comme quelque chose qu’elle n’est pas.

“Ce n’était pas le cas d’une femme étrange emmenant un enfant qu’elle ne connaît pas sans l’autorisation de la famille. La famille de Nimco sait que ce n’est pas vrai”, a-t-il ajouté. Gelle continua.

Un autre cousin de Nimco Farah, qui a préféré rester anonyme, a déclaré : “Nous savons que la police enquête sur cette affaire et Nimco est prête à leur parler. Mais il est peu probable qu’elle revienne au Royaume-Uni pour cela car ce serait trop dangereux pour elle.”

“On peut croire les allégations selon lesquelles Mo Farah aurait été maltraitée par elle dans sa jeunesse mais pas celles de traite.

“Mais ce qu’il faut aussi retenir, c’est que les familles somaliennes ne sont pas comme les familles occidentales. On attend des enfants qu’ils fassent beaucoup de travail autour de la maison et qu’ils soient élevés dans un environnement beaucoup plus strict.”

“Nimco a toujours été une femme dure. Selon les normes somaliennes, elle mettait juste un enfant au travail dans la maison, ce qui se passe dans notre communauté”, Gelle a insisté.

Nimco Farah serait séparée de son ex-mari Mukhtar Farah, qui vit habituellement à Manchester mais passe également actuellement du temps au Somaliland.

Mukhtar Farah est l’homme que Mo Farah avait précédemment déclaré être son père, dans le cadre d’une histoire de couverture selon laquelle Farah avait été envoyé au Royaume-Uni à l’âge de huit ans alors que trois des six enfants de Farah cherchaient une vie meilleure.

Comme révélé dans le documentaire, cependant, le père de Farah a été tué pendant la guerre civile en Somalie alors qu’il avait quatre ans avant que lui et un frère ne soient envoyés à Djibouti voisin pour vivre avec leur famille.

Pendant son séjour, Nimco Farah est venu l’observer avant d’emmener un jeune Mo Farah au Royaume-Uni.

Lorsqu’on lui a demandé dans le documentaire ce qui était arrivé à la femme qui l’avait amené en Grande-Bretagne, Farah a déclaré : “L’équipe de production a contacté la dame, mais elle n’a rien voulu donner et c’est tout ce que je sais.”

Agé de 39 ans, Farah a annoncé sa retraite de l’athlétisme sur piste plus tôt en juillet, mais envisage toujours de participer au prochain marathon de Londres en octobre.