Une femme accusée de tentative de meurtre en lien avec une prise d’otage dans un organisme sans but lucratif à Lethbridge

La police a accusé une femme de 40 ans de tentative de meurtre après qu’une femme de 54 ans a été retenue en otage dans un organisme sans but lucratif à Lethbridge, en Alberta, jeudi.

Courtney Louise Shaw de Lethbridge a été accusée d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que de plusieurs autres chefs, vendredi. Elle doit comparaître devant le tribunal le 22 juillet.

La police a déclaré que quatre employés travaillaient à Lethbridge Legal Guidance vers 13 h 30 jeudi lorsqu’une femme est entrée et a demandé à parler à un avocat en particulier.

Lethbridge Legal Guidance, situé dans le pâté de maisons 400 de Fifth Street S., fournit une assistance juridique gratuite, des informations et un plaidoyer aux personnes éprouvant des difficultés financières.

Lorsqu’elle a été informée que l’avocat n’était pas disponible, elle a demandé à utiliser les toilettes. Après environ 10 minutes, elle est sortie et a pointé une arme de poing airsoft noire sur deux des employés et a menacé de les tuer, selon la police.

La police a déclaré qu’un employé avait pu se cacher sous un bureau et appeler le 911. La femme a ensuite sorti un couteau et menacé de tuer les employés s’ils n’obtenaient pas l’avocat spécifique au téléphone.

La femme a ensuite forcé une femme de 54 ans à entrer dans un bureau et à fermer la porte, après quoi les trois autres employés se sont échappés, a indiqué la police. La police a bouclé la zone, évacué les entreprises voisines et conseillé aux autres de mettre en place un abri pour les employés.

Le chef de la police de Lethbridge, Shahin Mehdizadeh, s’est adressé aux journalistes lors d’un point de presse tenu vendredi. La police de Lethbridge a accusé une femme de 40 ans de tentative de meurtre en lien avec un incident au cours duquel une femme de 54 ans a été retenue en otage. (Nouvelles de Radio-Canada)

L’équipe tactique de la police et les négociateurs de crise ont été déployés, et la police a déclaré avoir négocié avec le sujet pendant environ une heure. Mais en raison d’une “menace imminente” pour la vie de l’otage, l’équipe tactique est entrée dans le bâtiment, où ils disent avoir trouvé le sujet tenant un couteau contre lui-même.

Le sujet a été placé en garde à vue et la police a saisi un couteau et une arme de poing airsoft noire sur les lieux. Elle a été soignée sur place et a ensuite reçu des points de suture pour des lacérations à la main.

La victime a été grièvement blessée, a indiqué la police, après avoir été poignardée à plusieurs reprises au cou. Les services d’urgence l’ont transportée à l’hôpital, où elle repose dans un état stable.

Shaw a été accusé de ce qui suit :

Tentative de meurtre.

Agression aggravée.

Prendre un otage.

Utiliser une fausse arme à feu en commettant une infraction.

Possession d’une arme dangereuse pour le public.

Quatre chefs de séquestration.

Quatre chefs d’accusation pour avoir proféré des menaces.

Trois chefs d’agression avec une arme.

« Nos pensées et nos prières accompagnent la victime, sa famille, ses collègues, chaque citoyen de cette ville, tous nos employés pour ce traumatisme important que tout le monde a vécu », a déclaré le chef de la police de Lethbridge, Shahin Mehdizadeh, lors d’un point de presse.

“Il y a eu une énorme vague de soutien de la part de la communauté et je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont tendu la main.”

“Elle a tellement bon coeur”

Brad Poettcker, pasteur de la jeunesse et de sensibilisation à la Gate Christian Church au centre-ville de Lethbridge, a déclaré que la victime était membre de la congrégation, qui compte environ 80 membres.

L’incident s’est produit à quelques pâtés de maisons de l’église, à Lethbridge Legal Guidance, où travaille la femme. Les membres de l’église ont contacté la femme via Facebook, mais n’ont reçu aucune réponse.

“Mec, ce fut une soirée difficile hier soir”, a déclaré Poettcker. “Je vais être honnête, c’était juste déchirant d’entendre ça, vous savez, elle traverse ça.”

Il a dit que les membres de l’église priaient pour son rétablissement.

“Elle a un si bon cœur à souligner et à sympathiser avec les gens avec qui, vous savez, elle a aidé … [with] le conseiller juridique là-bas », a déclaré Poettcker.« Elle était toujours très, très disposée et a fait savoir qu’elle était là pour aider sans jugement.

La police a déclaré que l’enquête était en cours.