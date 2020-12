Ellen Brennan Reiche, l’une des deux femmes inculpées cette semaine à Seattle pour avoir prétendument tenté une attaque terroriste contre un chemin de fer, aurait été l’organisatrice adjointe du Parti démocrate dans l’État de Washington.

Le procureur américain Brian Moran a annoncé les accusations, affirmant que Reiche, 23 ans, et Samantha Frances Brooks, 27 ans, avaient été arrêtées samedi soir après avoir prétendument placé un « shunter » sur les voies ferrées BNSF à Bellingham, Washington. Un shunt est composé de fils et d’aimants tendus entre les voies pour interrompre le courant électrique de bas niveau et peut être utilisé pour faire dérailler un train, provoquer le découplage des wagons ou empêcher les barrières de sécurité de descendre aux passages à niveau, a déclaré Moran.

Le groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI enquête depuis janvier sur le placement de shunts sur les pistes du BNSF à Washington. Il y a eu au moins 41 incidents de ce type au cours de cette période, provoquant un dysfonctionnement des portes de passage à niveau, perturbant les systèmes de freinage automatique et presque déraillant un train tirant des réservoirs de produits chimiques dangereux et inflammables.

Un groupe anarchiste appelé It’s Going Down a revendiqué la responsabilité des attaques ferroviaires sur son site Web, affirmant que cela était fait pour « lutter contre l’invasion coloniale » des terres indiennes Wet’suwet’en en Colombie-Britannique. Bellingham est située à environ 17 milles au sud de la frontière canadienne.

Le profil Linkedin de Reiche, qui a apparemment été supprimé, aurait indiqué qu’elle avait travaillé comme organisatrice adjointe des démocrates de l’État de Washington. Elle est actuellement mentor pour Wild Whatcom, qui emmène les enfants sur des sorties dans la nature.

La police du BNSF a observé Reiche et Brooks agenouillés sur des voies ferrées samedi soir, selon le communiqué de Moran. Les députés du département du shérif du comté de Whatcom ont confronté les deux femmes sur les lieux et ont trouvé un shunt sur les pistes près de l’endroit où elles avaient été repérées par des caméras de surveillance.

Reiche et Brooks ont tenté de s’enfuir à pied mais se sont arrêtés lorsqu’un député leur a ordonné de s’arrêter. Les députés ont déclaré qu’ils avaient un sac en papier contenant du fil et une perceuse avec une tête de brosse. Le fil était similaire au matériau utilisé lors d’incidents de manœuvre précédents. Lorsqu’elle a été confrontée, Reiche aurait dit aux députés qu’elle et Brooks marchaient le long des pistes pour chercher ses clés. Ils n’avaient ni lampe de poche ni autre appareil pour aider à voir dans le noir.

Nouveau rapport de ma part: Deux militants d’extrême gauche de l’État de Washington ont été inculpés au niveau fédéral pour une attaque terroriste à la suite d’une enquête du groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI. Ellen Reiche, l’une des suspectes, était une organisatrice de terrain du parti démocrate. https://t.co/x0KeNAPoSl – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 2 décembre 2020

Reiche a déclaré aux députés qu’elle avait laissé son téléphone dans sa voiture et a souligné que son véhicule était garé à proximité, selon les documents judiciaires de l’affaire. La voiture avait un autocollant à l’arrière avec les mots « terre indigène » sur une carte des États-Unis.

S’ils sont reconnus coupables, Reiche et Brooks pourraient être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison fédérale et à une amende de 250 000 $. «Ces crimes mettent en danger notre communauté», Dit Moran.

