Une femme accusée de se faire passer pour un vétérinaire de la marine malade plaidera coupable

Une femme du Rhode Island qui, selon les autorités, a prétendu être un vétéran décoré du Corps des Marines atteint d’un cancer pour collecter frauduleusement environ 250 000 $ en prestations d’anciens combattants et en contributions caritatives a accepté de plaider coupable, ont déclaré mardi les procureurs fédéraux.

Sarah Jane Cavanaugh, 31 ans, d’East Greenwich, a signé un accord devant le tribunal de district américain de Providence en vertu duquel elle admettra la fraude électronique, le vol d’identité aggravé, la falsification et l’utilisation frauduleuse de médailles, a déclaré le procureur américain Zachary Cunha dans un communiqué.

Elle a également accepté de payer plus de 82 000 $ en dédommagement. Elle risque plus de 20 ans de prison, mais les procureurs ont accepté de recommander une peine inférieure aux lignes directrices en matière de peine, selon des documents judiciaires.

Des e-mails et des messages téléphoniques sollicitant des commentaires ont été laissés à l’avocat de Cavanaugh.

Selon les autorités, il n’y a aucune trace de Cavanaugh ayant servi dans l’armée américaine. Cependant, elle a travaillé comme assistante sociale agréée pour le centre médical des anciens combattants à Providence.

Grâce à son travail, elle a eu accès à des documents, des informations personnelles et des dossiers médicaux appartenant à un véritable ancien combattant atteint d’un cancer, qu’elle a utilisés pour créer des documents frauduleux et des dossiers médicaux à son nom indiquant qu’elle avait été libérée honorablement et qu’elle avait un cancer, ont déclaré les procureurs.

Elle a également acheté des répliques d’un Purple Heart et d’une Bronze Star qu’elle a enfilées sur un uniforme de marine qu’elle portait lors d’événements publics, selon les procureurs.

Cavanaugh, qui a également servi en tant que commandant du poste VFW de North Kingstown, a demandé une aide financière et a faussement affirmé qu’elle était traitée pour un cancer du poumon suite à une exposition à des foyers de combustion en Iran et en Afghanistan et à l’inhalation de particules provenant d’une explosion à la bombe, a déclaré Cunha.

Elle a collecté 207 000 $ du programme Wounded Warrior pour payer l’épicerie et la thérapie physique, a collecté environ 18 500 $ d’aide financière du «Code of Support» en Virginie pour les paiements hypothécaires, les réparations de son four domestique, un abonnement à un gymnase et d’autres factures, et 4 700 $ de un site Web de collecte de fonds, ont déclaré les procureurs.

Elle a également collecté 16 000 $ auprès d’un autre organisme de bienfaisance qui offre une thérapie aux anciens combattants par le biais de programmes artistiques, CreatiVets, selon des documents judiciaires.

Une enquête a été ouverte après que l’organisation à but non lucratif Providence HunterSeven a contacté la Providence VA parce qu’elle se méfiait de Cavanaugh lorsqu’elle leur a demandé de l’aide. L’association vient en aide aux anciens combattants atteints de cancer.

The Associated Press