Une femme accusée de se faire passer pour un homme reconnue coupable d’agression sexuelle en s’embrassant

Une femme accusée de se faire passer pour un adolescent pour abuser sexuellement d’une femme myope a été blanchie de 16 infractions sexuelles et reconnue coupable d’un chef d’agression sexuelle par baiser.

Georgia Bilham, 21 ans, avait précédemment déclaré au tribunal de Chester qu’elle s’était retrouvée piégée dans un « réseau de mensonges » après s’être fait passer pour un garçon pour rencontrer des filles en ligne. Elle a embrassé sa victime alors qu’elle était déguisée en garçon, mais le jury n’était pas convaincu qu’au moment où le couple avait eu une relation sexuelle, la femme avait pensé que Bilham était un homme.

Le juge, Michael Leeming, a déclaré à Bilham qu’après avoir été reconnu coupable du premier chef d’accusation, « toutes les options sont ouvertes » pour sa peine et qu’elle ne devrait pas supposer qu’elle serait épargnée par une peine de prison.

Le procès d’une semaine a appris comment Bilham, d’Alpraham, Cheshire, a créé un alter ego masculin appelé George comme « une évasion » de sa vie malheureuse, affirmant que sa mère n’aurait pas approuvé qu’elle soit dans une relation lesbienne.

Son avocate, Martine Snowdon, a suggéré devant le tribunal que ses actions étaient un effort pour cacher sa sexualité parmi sa famille et ses amis. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait menti à la victime, Bilham a répondu qu’elle ne voulait pas qu’elle sache «que c’était moi. Non pas que ce soit une fille. Que c’était moi.

Bilham a déclaré qu’elle se considérait comme hétéro maintenant mais que, rétrospectivement, elle ne l’était pas en 2021.

L’accusatrice, qui était si myope qu’elle était légalement aveugle, a déclaré qu’elle croyait que Bilham était un garçon du nom de George Parry qui souffrait d’anxiété et prétendait être « paranoïaque » parce qu’il était mêlé à des trafiquants de drogue albanais.

Chaque fois que le couple se rencontrait, Bilham portait un sweat à capuche noué autour de son visage pour cacher ses longs cheveux blonds, même au lit. Elle portait des vêtements masculins et mettait une voix grave avec un accent de Birmingham, a appris le tribunal, et enlevait toujours les lunettes de sa victime dès qu’elles se rencontraient.

Bilham a déclaré qu’elle avait rencontré sa victime pour la première fois à l’âge de 14 ans lorsqu’ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’une connaissance commune, traînant en groupe devant McDonald’s à Chester pendant une demi-heure.

Elle avait environ 15 ou 16 ans lorsqu’elle s’est fait passer pour la première fois en tant que « George » en ligne, mais 19 ans lorsque l’activité sexuelle présumée a eu lieu.

Snowdon a demandé à Bilham pourquoi elle avait créé le faux profil et l’avait caché à ses amis et à sa famille. « Je n’étais tout simplement pas content de moi », a déclaré Bilham, ajoutant que c’était « juste une évasion ».

Snowdon a demandé: « Avez-vous déjà pensé que vous vouliez changer de sexe et devenir un garçon? » Bilham a répondu: « Non. »

Le tribunal a appris qu’après un accident dans la voiture de Bilham, la victime avait vu son permis de conduire lorsqu’il avait été montré à la police et qu’il avait clairement indiqué « Géorgie ».

La plaignante lui a envoyé un texto ce soir-là en lui demandant : « Répondez par oui ou par non : êtes-vous une fille ? Et si tu es une fille, pourquoi as-tu menti tout ce temps ?

Bilham a déclaré qu’elle avait supposé qu’à partir de ce moment-là, le jeu était terminé, mais qu’elle avait continué à se faire passer pour George après l’accident. « J’essayais juste de me protéger parce que je me suis retrouvée prise dans le tissu des mensonges », a-t-elle déclaré au tribunal.

Après l’accident, le couple a continué à se voir et la relation est devenue sexuelle, a appris le tribunal.

Le tribunal a également entendu le témoignage d’un optométriste de Specsavers qui a fait passer un examen de la vue à la victime présumée en janvier 2020. Katriona Holding a déclaré que la plaignante était si myope qu’elle serait classée aveugle sans ses lunettes.

Elle « ne pourrait voir que des formes et des mouvements, mais aucun détail » à plus de 14 cm, a-t-elle déclaré au tribunal.

Une autre jeune femme a également déclaré au jury qu’elle aussi avait rencontré « George » en ligne en 2021 quand « il » l’avait ajoutée sur Snapchat.

Nikita Hughes, 22 ans, a déclaré qu’elle avait 16 ans lorsqu’ils ont commencé à discuter. Elle a dit qu’elle l’appelait Brummy George à cause de son accent et ne l’avait rencontré qu’une seule fois, après une tentative infructueuse de le rencontrer chez Nando’s dans le centre commercial Bullring de Birmingham lors d’un voyage universitaire.

Elle a dit à la police qu’il y avait quelque chose «d’étrange» chez George sur lequel «je ne pouvais pas mettre le doigt», mais elle n’avait aucune idée qu’il était une fille.

Après le verdict, le Crown Prosecution Service a déclaré que Bilham avait privé la victime du choix d’accepter l’activité.

La procureure principale de la Couronne, Mairead Neeson, a déclaré: «Cela a dévasté la victime et sa famille et les effets en resteront longtemps avec elle. La victime pensait qu’elle était dans une relation amoureuse avec un homme, mais ce n’étaient que des mensonges et Bilham est maintenant un délinquant sexuel condamné.

La juge Leeming a ajourné le tribunal pour la préparation d’un rapport présentenciel avant qu’elle ne soit condamnée le 19 juillet.

Bilham devra signer le registre des délinquants sexuels.