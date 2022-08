Une femme accusée de meurtre après qu’un baiser avec de la méthamphétamine avec un détenu l’ait laissé mort

Le super-vilain DC Poison Ivy, qui apparaît normalement comme un adversaire du super-héros Batman, a un modus operandi intéressant. Elle a les lèvres chargées de toxines potentiellement mortelles et peut tuer n’importe qui avec un baiser fatal. Bien qu’il soit intéressant de lire ou de regarder à l’écran dans le cadre de la fiction, personne ne voudrait rencontrer ou même s’attendre à un Poison Ivy réel. Cependant, Rachel Dollard, 33 ans, du Tennessee, vient peut-être de remporter le titre, même si son baiser n’était pas destiné à être fatal, mais a fini par l’être.

Selon une déclaration publiée par le département de correction du Tennessee, les autorités ont déclaré que Rachel, qui a été détenue et inculpée de meurtre, est soupçonnée d’avoir introduit en contrebande des stupéfiants mortels dans une prison du Tennessee par le biais d’un baiser mortel avec son partenaire détenu Joshua Brown, entraînant la la mort de ce dernier. Brown était détenu à la prison du complexe industriel Turney Center dans le Tennessee, aux États-Unis.

Rachel a fourni de la drogue à Brown alors qu’ils partageaient un baiser lors d’une visite. Selon les rapports, Rachel transportait une demi-once de méthamphétamine dans sa bouche et l’a donnée oralement à Brown. Brown, qui purgeait déjà une peine de 11 ans pour des infractions liées à la drogue, a ingéré le ballon rempli de drogue, mais est décédé plus tard d’une surdose dans un hôpital voisin. Cet incident avait eu lieu en février de cette année.

David Imhof, chef du Bureau des enquêtes et de la conduite du Département pénitentiaire, a déclaré dans un communiqué que l’incident “montre les graves dangers de l’introduction de contrebande dans les prisons et les conséquences qui en découlent”. Sur des allégations de meurtre au deuxième degré et d’introduction de contrebande dans un établissement correctionnel, Rachel Dollard est actuellement détenue à la prison du comté de Hickman.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici