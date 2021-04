Une FEMME a été accusée d’avoir causé «du harcèlement, de l’alarme et de la détresse» après avoir couru torse nu dans les rues de Windsor lors des funérailles du prince Philip.

Marissa Scott, 55 ans, sera traînée devant des magistrats pour la cascade présumée après que des flics ont été photographiés en train de l’arrêter près des portes du château de Windsor samedi.

La femme aux seins nus s’est séparée de la foule de personnes en deuil à Windsor samedi

Une femme a été arrêtée à l’extérieur du château de Windsor Crédit: LNP

Des officiers se sont précipités pour arrêter la femme lors des funérailles du prince Philip Crédit: Twitter

La manifestation topless a eu lieu en quelques secondes près de la statue de la reine Victoria.

Les caméras de télévision tournoyaient alors qu’une femme enlevait ses vêtements supérieurs pour s’exposer alors que les funérailles royales avaient lieu à quelques centaines de mètres dans la chapelle Saint-George.

Scott aurait couru sur la route en criant «sauver la planète» juste après que les foules rassemblées pour les funérailles aient commencé à applaudir.

FOURRURE NUE

Les personnes en deuil venaient de terminer leur minute de silence lorsque la femme s’est éloignée de la foule.

Vêtu uniquement d’un short, de lunettes de soleil et d’une casquette, Scott a été traîné loin des corbeaux par des agents alors qu’ils demandaient aux gens de bouger.

L’activiste, qui aurait manifesté contre le changement climatique, a été rapidement attaquée et arrêtée par la police qui l’a emmenée au poste de police de Windsor pour être interrogée.

Scott a été inculpé aujourd’hui et comparaîtra devant les magistrats en juin.

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré: «Une femme a été inculpée pour un incident d’ordre public lors des funérailles de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg le prince Philip hier.

« Marissa Scott, âgée de 55 ans, d’Alterstead Lane, Merstham, Surrey, a été accusée ce matin d’un chef d’accusation de harcèlement, d’alarme ou de détresse en vertu de l’ordre public.

« L’accusation concerne un incident juste après 15 heures près du château de Windsor. Scott comparaîtra devant le Slough Magistrates ‘Court le 10 juin. »

Des centaines de policiers armés ont créé un anneau d’acier autour du château de Windsor pour aider à garder l’événement sous contrôle.

Les personnes en deuil se sont alignées à l’extérieur du château et ont fait une pause pour le silence, tandis que d’autres sur la longue promenade à proximité ont fait de même.

Des gens ont été vus tenant des drapeaux de l’Union, des partenaires portaient des chapeaux assortis tandis que d’autres tenaient des fleurs et déposaient les bouquets en hommage.

Cela vient comme …

La reine a été photographiée assise seule à l’intérieur de la chapelle alors qu’elle baissait la tête et portait un masque facial.

C’était la première fois que le monarque, pleurant pour son compagnon dévoué de 73 ans, était officiellement vu en public depuis la mort de Philip il y a huit jours.

Accompagnée de sa fidèle dame d’honneur, Lady Susan Hussey, la reine s’est frayée un chemin depuis l’entrée du souverain dans l’État de Bentley, alors que l’hymne national était joué, pour se joindre au cortège funèbre solennel.

Le cercueil de Philip, drapé dans son étendard personnel frappant de 12 pieds et décoré d’une guirlande de fleurs spécialement choisie par le monarque, et son amiral de la flotte navale et son épée, a été transporté dans la chapelle St George.

Il avait été mis en place par des Grenadier Guardsmen à l’arrière du corbillard Land Rover Defender vert bronze foncé que le duc avait lui-même conçu.

La reine a été aperçue quittant le château de Windsor un jour après les funérailles du prince Philip.

Elle avait l’air de porter un foulard, comme elle le fait souvent au volant.

On ne sait pas trop où elle se dirigeait, mais elle était peut-être partie faire une promenade avec ses chiens.

Sa Majesté pourrait déménager au château de Windsor en permanence pour être plus proche du prince Philip.

S’adressant au Daily Express, la source a affirmé que la reine se sent désormais « plus à l’aise » au château de Windsor et pourrait y rester dans un avenir prévisible.