Une femme accusée de deux chefs de meurtre après que la police a appelé à son domicile dans l’Essex en raison de préoccupations concernant le bien-être de deux personnes

UNE FEMME a été accusée de deux chefs de meurtre.

Virginia McCullough, 35 ans, a été inculpée après que des rapports ont été faits à la police d’Essex concernant des inquiétudes concernant le bien-être de deux personnes dans la soixantaine.

Une femme a été inculpée de deux chefs de meurtre après que deux personnes ne soient plus en vie, a indiqué la police. Crédit : JOHN McLELLAN

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré : « Grâce au travail approfondi effectué par une équipe d’enquête dédiée, notre ferme conviction, basée sur toutes les preuves disponibles, est que les deux personnes en question ne sont plus en vie.

« Le Crown Prosecution Service (CPS) est d’accord avec cette évaluation. »

La police avait initialement été appelée au domicile le mercredi 13 septembre.

Virginia McCullough, 35 ans, de Pump Hill, Chelmsford, comparaîtra désormais devant le tribunal de première instance de Chelmsford demain, lundi 18 septembre.

Le surintendant-détective Rob Kirby, de la Direction des crimes graves de Kent et d’Essex, a déclaré : « Bien que nous ayons reçu l’autorisation d’inculper Virginia McCullough, cette enquête complexe et approfondie se poursuivra au cours des semaines et des mois à venir.

«Je voudrais également réitérer que nous continuons de croire qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’il n’y a aucune menace pour le grand public de Chelmsford ou d’Essex.

« Nos pensées vont aujourd’hui aux familles de toutes les personnes impliquées et je peux les assurer que toutes les pistes d’enquête seront étudiées de manière approfondie pour reconstituer les circonstances de cette affaire. »