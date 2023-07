Une femme accusée d’avoir volé à Oak Brook Macy’s – Shaw Local

Une femme de Chicago âgée de 52 ans a été accusée d’avoir volé environ 694 $ de marchandises dans le grand magasin Macy’s du centre commercial Oakbrook Center à Oak Brook.

Tanya Tidwell fait face à un chef d’accusation de cambriolage et à deux chefs d’accusation de vol au détail.

Vendredi, le juge Michael Reidy a ordonné sa détention dans la prison du comté de DuPage moyennant une caution de 125 000 $. Tidwell devrait débourser 12 500 $ pour être libéré.

La police d’Oak Brook a répondu à un rapport faisant état d’un cambriolage en cours au magasin Macy’s vers 13 h 48 jeudi.

Les procureurs ont déclaré que Tidwell était entré chez Macy’s, avait sélectionné des produits Polo et Calvin Klein et était entré dans une cabine d’essayage. Tidwell a caché les vêtements Polo dans un sac doublé de papier d’aluminium qu’elle avait apporté avec elle, a quitté la cabine d’essayage puis le magasin sans payer les articles Polo, ont déclaré les procureurs. Les agents attendaient Tidwell lorsqu’elle est sortie du magasin et elle a été placée en garde à vue.

« Ce que je trouve remarquable dans cette affaire, c’est l’allégation selon laquelle Mme Tidwell aurait apporté avec elle un sac doublé d’aluminium, qui est couramment utilisé par les voleurs à l’étalage pour échapper aux systèmes de sécurité », a déclaré le procureur de l’État de DuPage, Robert Berlin, dans un communiqué.

Tidwell doit ensuite comparaître devant le tribunal le 17 juillet.

https://www.dailyherald.com/news/20230630/woman-charged-with-stealing-from-oak-brook-macys