NEW BOSTON, Texas (AP) – Une femme du Texas accusée d’avoir tué une femme pour voler son bébé à naître pour se présenter comme le sien a été jugée pour meurtre qualifié lundi.

Taylor Rene Parker a plaidé non coupable de meurtre qualifié et d’enlèvement lors de la mort en octobre 2020 de Regan Michelle Simmons-Hancock, 21 ans, et de la fille décédée après avoir été coupée du ventre de sa mère. Les autorités affirment que Simmons-Hancock a été poignardée et coupée plus de 100 fois et que son crâne a été écrasé avec un marteau dans sa maison de New Boston, au Texas, avant qu’un scalpel ne soit utilisé pour retirer son bébé à naître. Elle est également accusée de meurtre non qualifié en relation avec la mort du bébé.

Le procureur de district Kelley Crisp a déclaré lundi au jury du comté de Bowie que Parker, 29 ans, n’avait pas agi parce qu’elle voulait un bébé, mais pour éviter de perdre son petit ami. Crisp a déclaré que Parker s’était déguisée pour la faire paraître enceinte pendant près de 10 mois, avait simulé des échographies, organisé une fête de révélation du sexe et publié des informations sur sa fausse grossesse sur les réseaux sociaux tout en recherchant une éventuelle victime, a déclaré Crisp.

Laissant la fille de trois ans de la victime seule avec sa mère mourante, Parker a ensuite conduit avec le bébé sur ses genoux lorsqu’un policier de l’État a arrêté la voiture et envoyé l’enfant dans un hôpital à proximité d’Idabel, dans l’Oklahoma. L’enfant est mort plus tard.

Des témoins ont déclaré que Parker, qui ne pouvait pas concevoir après une hystérectomie, avait offert 100 000 $ pour une mère porteuse et avait dit à son petit ami qu’elle aurait un accouchement provoqué le jour du meurtre.

L’avocat de la défense, Jeff Harrelson, a demandé aux six jurés masculins et féminins de ne pas être la proie de leurs émotions et de garder l’esprit ouvert.

Parker pourrait être condamné à la peine de mort ou à la prison à vie sans libération conditionnelle s’il est reconnu coupable de meurtre qualifié. Les avocats ont estimé qu’ils présenteraient au moins deux semaines de témoignages.

New Boston se trouve à environ 32 kilomètres à l’ouest de Texarkana, au Texas.

The Associated Press