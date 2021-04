Une femme de New York fait face à un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation, y compris d’homicide involontaire, après avoir prétendument labouré sa voiture dans un officier du NYPD alors qu’il conduisait ivre, le tuant. Quelques heures auparavant, le suspect avait lancé une diatribe anti-police sur Facebook Live.

Jessica Beauvais, 32 ans, a été arrêtée tôt mardi matin après avoir claqué sa Volkswagen contre l’agent routier du NYPD Anastasios Tsakos, un vétéran de 14 ans dans la force. Tsakos est décédé plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital New York-Presbyterian / Queens.

Tôt aujourd’hui, notre membre, @NYPDHighway PO Anastasios «Taso» Tsakos, a été tué dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il circulait sur l’autoroute Clearview dans les limites de la @ NYPD107Pct . Veuillez garder lui et sa famille dans vos prières. Que la mémoire de notre frère soit éternelle. pic.twitter.com/3hiMqACemV – NYPD Saint Paul’s (@NYPDStPauls) 27 avril 2021

Au moment de l’incident, Tsakos redirigeait le trafic à la suite d’un autre accident de voiture mortel sur l’autoroute de Long Island.

Selon une plainte pénale obtenue par le New York Post, Beauvais a été inculpé de 13 chefs d’accusation, parmi lesquels homicide involontaire coupable au deuxième degré, homicide involontaire coupable au deuxième degré, homicide involontaire coupable au deuxième degré et sortie des lieux d’un incident sans rapport. il. Elle conduirait avec un permis suspendu, tandis que des sources policières ont déclaré au New York Daily News qu’elle avait passé un test d’alcoolémie de 0,15 à un alcootest après l’accident, soit près du double de la limite légale.

Quand Beauvais a été arrêté, elle a demandé aux officiers « Qu’est-ce que j’ai fait? » ajouter «J’ai entendu un bruit sourd, je savais que j’avais heurté quelque chose, mais je ne savais pas ce que c’était» selon la plainte. Elle aurait également été combative avec la police, des sources du Daily News la citant comme disant «Va te faire foutre. Je n’ai pas besoin de t’écouter.





Aussi sur rt.com

Un tueur de flics siégeant à la commission de « réimagination » de la police de Cuomo est « scandaleux », déclare le syndicat NYPD à propos du défenseur des sans-abri « réformé »







Lors d’une conférence de presse mardi, le commissaire de police Dermot Shea a fait valoir que Beauvais savait qu’elle avait heurté quelqu’un étant donné l’état de son véhicule après l’incident, déclarant «Je pense que lorsque vous voyez les images de sa voiture et du pare-brise complètement brisé et endommagé, il n’y avait aucun moyen qu’elle ne sache pas qu’elle avait heurté une personne.

Dans les heures qui ont précédé la frappe de l’officier de 43 ans, Beauvais a enregistré une vidéo Facebook Live de près de deux heures pour son podcast, Face Reality Radio, où elle a longuement parlé du procès pour meurtre de Derek Chauvin, l’ancien flic de Minneapolis condamné. plus tôt ce mois-ci pour la mort du suspect George Floyd. Pendant le podcast, elle est vue en train de boire un liquide inconnu dans un verre à liqueur, semblant à certains moments le chasser avec une autre boisson. En clôturant l’épisode, on l’entend également dire «F ** k la police.»

Cependant, la femme a pris un ton très différent mardi après-midi, s’excusant auprès des équipes de presse alors qu’elle était emmenée hors d’un commissariat de police du Queens avec des menottes.

« Je suis désolé. Je suis désolé de l’avoir frappé et il est mort. Je ne voulais pas. Je suis désolé, » Beauvais a déclaré à travers des sanglots, portant apparemment toujours les mêmes vêtements que ceux du livestream.

MISE À JOUR: «Je suis désolé de l’avoir frappé et qu’il soit mort» – Jessica Beauvais de 32 ans de Hempstead s’excuse pour le coup et la course mortels de ce matin qui ont tué #NYPD officier Anastasios Tsakos – père de deux enfants du comté de Suffolk @ News12LI@NYPDnewspic.twitter.com/s5tCD6rDm0 – Eileen Lehpamer (@ ELehpamer12) 27 avril 2021

Originaire de Raleigh, en Caroline du Nord, le permis de Beauvais a été suspendu en 2019 pour non-paiement de frais au Département des véhicules à moteur, a rapporté le Daily News. Une précédente plainte pénale datant de 2015 indiquait qu’elle avait déjà été arrêtée pour le même problème et que son permis de conduire avait été suspendu à au moins deux autres occasions.

Elle a été placée en détention provisoire sans caution lors de sa mise en accusation mardi soir, sa prochaine audience étant fixée au 30 avril.





Aussi sur rt.com

« Difficile à regarder »: la vidéo Bodycam de policiers américains « moqueurs » et « dégradants » d’un enfant de 5 ans suscite la colère et les demandes d’action







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!