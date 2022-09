Une femme accusée d’avoir tué un bébé neveu qui s’est noyé dans un bain a été déclarée NON COUPABLE

UNE FEMME a été innocentée d’avoir causé la noyade de son jeune neveu dans le bain.

Kayleigh Kerr a été déclarée non coupable aujourd’hui de l’homicide coupable de Logan Cruickshanks, âgé de 10 mois.

Un appel au 999 a été passé, mais Logan n’a pas survécu

Kayleigh Kerr a été déclarée non coupable de l’homicide coupable de Logan Cruickshanks Crédit : Les Gallagher

Elle l’aurait tué alors qu’elle s’occupait de l’enfant chez elle à Easterhouse, Glasgow, le 25 août 2018.

C’est l’hystérique de 25 ans qui a découvert le corps sans vie de Logan submergé sous l’eau.

Kerr avait nié l’accusation lors d’un procès de quatre jours devant la Haute Cour de Glasgow.

Elle a quitté précipitamment le banc des accusés après avoir été acquittée.

Les parents de Logan et d’autres membres de sa famille étaient au tribunal. Ils sont devenus émus après le verdict avec certains en larmes.

Le juge Lord Matthews a poursuivi en déclarant aux jurés: “Ce fut une affaire tragique, tragique à tous points de vue.

“Il n’y a jamais eu d’intention de provoquer ça… c’était la dernière chose que quelqu’un voulait qu’il arrive.

“De toute évidence, il y aura beaucoup de réactions émotionnelles à cela, d’une manière ou d’une autre.

“Il n’y a pas de gagnants dans cette affaire.”

Les jurés ont entendu plus tôt comment Kerr avait dit à la police que Logan avait été de “bonne humeur” ce matin-là.

Elle a ensuite fait couler un bain pour son neveu avant qu’ils ne rencontrent un ami et un autre enfant.

C’était la première fois que Kerr mettait Logan dans un bain tout seul.

Le garçon a été placé dans son siège de bain car Kerr est d’abord resté avec lui pendant environ cinq minutes avant de continuer à se préparer à sortir.

Elle l’a vérifié et a déclaré que le garçon allait “tout à fait bien”.

Il “riait” en jouant avec ses jouets quand elle regarda à nouveau.

Mais, lorsqu’elle a vérifié une fois de plus, Logan était “submergé” sous l’eau.

“J’étais tellement sous le choc”

Kerr a rappelé comment elle avait commencé à “crier et paniquer” avant de sortir l’enfant du bain.

Elle a déclaré à la police: “Logan se sentait sans vie et son petit corps était si lourd et sa tête se balançait dans mes bras.

“J’ai couru avec Logan dans la chambre de ma mère et j’ai crié.

“Ma mère s’est réveillée avec mes cris. Elle pensait que j’étais un peu une reine du drame, elle disait ‘qu’est-ce que c’est?’.”

Kerr, maintenant d’Uddingston, dans le Lanarkshire, a déclaré qu’elle avait mis l’enfant sur le lit et qu’on lui avait fait du bouche à bouche.

Elle a ajouté: “Ma mère me demandait ce qui s’était passé et me disait d’arrêter de crier, mais je ne pouvais pas.

“J’étais tellement sous le choc.”

Un appel au 999 a été passé, mais Logan n’a pas survécu.

Dans son discours de clôture, le procureur Alan Cameron a déclaré que ce qui s’était passé était “vraiment horrible et déchirant”.

Mais, il a affirmé que Kerr avait été “imprudent ou grossièrement négligent” ce matin-là en laissant Logan seul dans le bain.

Elle avait également fait preuve d’un “mépris total pour tout danger pouvant survenir”.

L’avocat de Kerr, Ali Murray, a déclaré plus tard au jury: “Je veux que vous l’exonérons complètement – ​​un verdict de non-culpabilité pour cette jeune femme.”

Il a insisté sur le fait que ce qui s’était passé n’était pas “un acte criminel”.

M. Murray a également déclaré: “Je vous invite à la conclusion évidente qu’il s’agissait d’un manque de concentration momentané… involontaire et inattendu.”

