Une femme accusée d’avoir tué sa mariée au volant d’une voiture en état d’ébriété en Caroline du Sud demande une caution

COLUMBIA, SC (AP) – Les avocats de la défense recherchent une caution pour un conducteur ivre présumé qui, selon la police, a percuté des jeunes mariés circulant le long d’une route de plage de Caroline du Sud, tuant la mariée.

Les avocats de Jamie Komoroski ont déposé une requête la semaine dernière selon laquelle elle ne présente aucun risque de fuite ni aucun danger pour la communauté, ont rapporté les médias. Il a demandé que la caution soit fixée à 100 000 $ avec des conditions qui incluent la participation à un programme de réadaptation pour patients hospitalisés, le fait de rester supervisé par sa mère et de ne pas avoir accès à un véhicule ou à de l’alcool.

Komoroski, 25 ans, a été accusé d’homicide au volant et de trois chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies entraînant de graves blessures corporelles lors de l’accident du 28 avril à Folly Beach qui a tué Samantha Miller, 34 ans, et blessé le marié, Aric Hutchinson. Un rapport toxicologique a montré que Komoroski avait un taux d’alcoolémie de 0,261 et les autorités ont déclaré qu’elle conduisait bien au-delà du double de la limite de vitesse lorsqu’elle a percuté l’arrière d’une voiturette de golf alors qu’elle quittait la réception de mariage.

« Les caractéristiques personnelles de Jamie Lee Komoroski, associées à son solide soutien familial et à ses liens avec la communauté, plaident fortement en faveur de sa libération », indique la motion.

Il a également déclaré que Komoroski luttait depuis des années contre la dépendance à l’alcool, la dépression et l’anxiété.

« Jamie, avec le soutien de sa famille, est engagée et prête à s’engager dans une réadaptation intense en toxicomanie et en santé mentale dès sa libération », indique la motion.

The Associated Press