Une femme accusée d’avoir simulé son propre enlèvement pour couvrir son absence de diplôme universitaire

Une femme de Pennsylvanie a été accusée d’avoir simulé son propre enlèvement pour éviter l’embarras après avoir échoué à obtenir son diplôme universitaire, selon les autorités.

Chloe Stein, 23 ans, a été accusée de fausse alerte à une agence de sécurité publique, de faux signalement d’une infraction, d’entrave à la loi et de conduite désordonnée, NBC Newsrapports. Une alerte publique a été émise par la police d’État après que la Volkswagen Beetle de Mme Stein a été retrouvée abandonnée sur le bord d’une route près de North Greengate Road lundi soir.

Le petit ami de Mme Stein, qui avait reçu un texto d’elle disant qu’elle avait été arrêtée par la police, aurait tenté de l’appeler à plusieurs reprises mais n’a pas pu la joindre, a déclaré mardi le soldat de la police d’État Steve Limani lors d’une conférence de presse. M. Limani a déclaré que son département avait passé au peigne fin plusieurs zones avec des unités K-9 et utilisé un hélicoptère pour rechercher Mme Stein avant qu’un pourboire ne les conduise mardi soir dans une maison de la ville de Jeannette, où se cachait Mme Stein.

Bien que Mme Stein ait affirmé qu’elle avait été emmenée à la résidence sous la menace d’une arme «par un homme inconnu qui se faisait passer pour un policier», les autorités ont rapidement réalisé que son récit des événements ne correspondait pas.

Des responsables de la Penn State University avaient également contacté les forces de l’ordre pour nier la couverture médiatique selon laquelle Mme Stein était étudiante au collège, comme cela avait été initialement signalé.

« Au cours de cet appel téléphonique, nous avons découvert qu’elle n’était pas allée à l’université depuis un certain temps, presque au point où cela faisait plus d’un an, peut-être deux, et l’obtention du diplôme approchait », a déclaré M. Limani.

« Cela nous a vraiment conduits dans la direction qu’à tout moment, il n’y avait pas d’interaction policière, il n’y avait pas de pullover. »

Mme Stein aurait depuis avoué avoir fabriqué le stratagème d’enlèvement parce qu’elle ne voulait pas décevoir sa famille en révélant qu’elle n’allait pas obtenir son diplôme ce semestre, comme ils le pensaient. Un porte-parole de Penn State a déclaré à NBC que Mme Stein avait été inscrite pour la dernière fois à l’université en 2018.

M. Limani a déclaré que bien qu’il soit heureux que Mme Stein ait été retrouvée en sécurité, ses actions ont inquiété la communauté et auraient coûté des milliers de dollars à son département.

«Nous craignions auparavant d’avoir une enquête criminelle qui pourrait être ce que vous voulez appeler, un enlèvement, un type d’agression, qui sait ce que cela aurait pu être, alors nous sommes passés de l’enquête sur ce type de crime potentiel à maintenant nous essayons d’enquêter sur ce type de crime, lorsque vous risquez des désagréments, alarmez, alarmez une communauté », a déclaré M. Limani. WTAE.

Mme Stein doit comparaître devant le tribunal le 25 mai pour une audience préliminaire.