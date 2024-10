Une femme accusée d’avoir prétendument diffamé le classement du créateur des Rois, Sōsuke Tōka, sur Twitter – Actualités

Police : un suspect qualifié de pédophile Tōka, article de droite en ligne dans un article de juillet 2022

©Sōsuke Tōka, Kadokawa

La gare de Narashino, dans la préfecture de Chiba, a porté plainte vendredi contre une femme de 30 ans, soupçonnée d’avoir publié des propos diffamatoires à l’encontre de Classement des rois créateur de mangas Sosuke Toka sur Gazouillement (plus tard connu sous le nom de X) en 2022.

Selon la police, le suspect de la ville de Zentsūji, dans la préfecture de Kagawa, a publié en juillet 2022 des déclarations diffamatoires telles que celles-ci : « Je me demande pourquoi je me sens mal à l’aise après avoir lu [the Ranking of Kings manga]. C’est parce que le créateur est un pédophile et un adepte de la droite en ligne [neto-uyo]« .

La police a commencé à enquêter après que l’avocat de Tōka ait rapporté les allégations en avril 2023. Selon l’enquête, la suspecte a admis les accusations, affirmant qu’elle pensait que Classement des rois manga copiait un autre manga qu’elle aime et essayait d’exprimer sa colère envers le créateur.

Tōka a commencé à sérialiser le manga sur le site Web de mangas soumis par les utilisateurs, Manga Hack, et sur d’autres sites en mai 2017. Réserver en direct sort le manga en anglais. Le manga a été interrompu en avril 2023.

Le manga Web est centré sur Bojji, un prince sourd et impuissant qui ne peut même pas manier une épée d’enfant. En tant que fils aîné, il s’efforce et rêve de devenir le plus grand roi du monde. Cependant, les gens murmurent derrière son dos qu’il est « un prince bon à rien » et qu’il « ne peut pas être roi ».

Le Classement des rois l’anime a été créé en octobre 2021 et a duré deux jours continus cours (trimestres de l’année). Funimation et Rouleau croquant a diffusé l’anime tel qu’il a été diffusé au Japon et a également diffusé un doublage anglais.

Le Classement des rois : le coffre au trésor du courage ( Classement Ōsama : Yūki no Takarabako ) anime créé en avril 2023 sur Téléviseur Fuji c’est Noitamina bloc de programmation.

Un tout nouveau Classement des rois le film a reçu le feu vert.

Sources : Web d’actualités de la NHKKyodo (Yahoo! Actualités Japon) via Yaraon!