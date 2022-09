Un inventaire détaillé des biens des documents et autres objets saisis dans le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump est vu après que le document a été rendu public par le tribunal de district américain du district sud de la Floride à West Palm Beach, Floride, 2 septembre 2022.

Une femme du Texas a été accusée d’avoir menacé de tuer le juge fédéral qui présidait un différend entre l’ancien président Donald Trump et le ministère de la Justice au sujet de documents saisis lors d’une descente du FBI au domicile de Trump le mois dernier.

Un agent spécial du FBI a déclaré que Tiffani Shea Gish de Houston avait laissé trois messages vocaux menaçants pour le téléphone de chambre de la juge Aileen Cannon du tribunal de district américain du sud de la Floride, selon une plainte pénale déposée le 6 septembre.

S’identifiant comme l’agent russe fictif Evelyn Salt, Gish a prétendu être “en charge du nucléaire” pour le gouvernement, un agent fédéral et “le tueur à gages de Trump” qui avait un “permis de tuer”, selon des extraits transcrits des appels inclus dans la plainte.

Le pseudonyme de Gish est le même nom que le protagoniste interprété par Angelina Jolie dans le film d’action Salt de 2010.

Trump est “marqué pour assassinat et vous aussi”, a déclaré Gish dans les messages remplis de jurons, comme le montre la plainte. “Tu es plein de s—, et je vais f—— te faire tirer dessus. J’ai déjà commandé des tireurs d’élite et une bombe dans ta f—— maison,” Gish aurait dit dans les messages vocaux, qui ont tous été envoyés le 1er septembre.

Lorsque des agents sont venus à sa résidence le 4 septembre, Gish ne parlait initialement que par la fenêtre d’un balcon, mais a finalement invité les agents à entrer et leur a parlé pendant environ 45 minutes, selon la plainte. Gish dans cette interview a déclaré qu’elle avait laissé les messages vocaux de son téléphone portable et a également confirmé qu’un compte Facebook avec des messages faisant écho à la langue des messages vocaux lui appartenait, selon la plainte.

Gish a été inculpé devant le tribunal de district américain de Houston d’un chef d’accusation d’influencer un fonctionnaire fédéral par la menace et d’un chef de communications interétatiques avec une menace d’enlèvement ou de blessure.

Le juge magistrat Peter Bray a ordonné vendredi la détention de Gish dans l’attente de son procès, affirmant qu’elle “semble souffrir de troubles mentaux graves avec des symptômes tels que la paranoïa et les délires”.

Un procureur fédéral avait demandé un examen de compétence de Gish, écrivant dans un dossier judiciaire que sa “conduite passée montre une conduite délirante où elle prétendait être un agent de la CIA, un Navy SEAL, un Ranger de l’armée et quelqu’un de familier avec les armes nucléaires ou la guerre , tout en mêlant les menaces envers des responsables publics tels que l’ancien président Donald Trump ou l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.”

En mars, un service secret américain a appelé la mère de Gish, qui “a affirmé que sa fille souffrait d’un grave trouble bipolaire et était à la limite de la schizophrénie”, selon le dossier du tribunal.

“Bien qu’elle ne sente pas que Gish blesserait physiquement l’ancien président, elle avait toujours peur de sa fille, refusant de la voir en personne de peur qu’elle ne soit agressée”, a écrit le procureur fédéral.

Une audience de compétence est prévue mardi.

Gish a laissé les messages vocaux à Cannon, une personne nommée par Trump, alors que les avocats de l’ancien président et le DOJ se disputaient pour savoir si le juge devait nommer un maître spécial pour examiner les milliers de documents gouvernementaux saisis le mois dernier dans la maison de Trump en Floride, Mar-a-Lago. Ce tiers nommé par le tribunal examinerait les documents saisis, dont beaucoup portaient des marques de classification de haut niveau, pour des objets personnels et éventuellement du matériel privilégié.

Cannon a autorisé la semaine dernière la nomination d’un maître spécial, remportant une victoire pour Trump. Le DOJ, qui a fait valoir qu’un maître spécial n’est pas nécessaire et pourrait nuire aux intérêts de sécurité nationale du gouvernement, fait appel de la décision de Cannon. Le ministère souhaite également que Cannon suspende son ordre connexe empêchant le gouvernement d’examiner plus avant les documents marqués classifiés qui ont été pris lors du raid.

Les avocats de Trump ont exhorté lundi Cannon à rejeter cette demande.