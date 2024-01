Une femme accusée d’avoir introduit clandestinement 130 grenouilles venimeuses dans son sac

Nouvelles





Une Brésilienne a été arrêtée dans un aéroport colombien pour avoir prétendument tenté de faire entrer clandestinement dans ses bagages 130 grenouilles venimeuses, une espèce en voie de disparition.

La passagère a été arrêtée lundi avec des amphibiens de contrebande à l’aéroport international El Dorado de Bogotá alors qu’elle se rendait à São Paulo, au Brésil, via Panama, ont indiqué des responsables.

Les grenouilles arlequines, également connues sous le nom de grenouilles empoisonnées, étaient enfermées dans des boîtes de films et ont été décrites par les autorités colombiennes comme étant déshydratées et stressées.

La passeuse présumée, qui n’a pas été identifiée, a affirmé que les grenouilles lui avaient été offertes par des membres d’une communauté du sud de la Colombie.

La police a déclaré que les grenouilles aux couleurs vives, qui sont plus petites qu’un pouce humain, peuvent rapporter jusqu’à 1 000 dollars chacune sur le marché noir, ce qui porte la valeur totale du suspect brésilien à environ 130 000 dollars.

Une Brésilienne a été arrêtée à l’aéroport de Bogota avec 130 grenouilles venimeuses dans ses bagages. Secrétaire à l’Environnement de Bogota/AFP via Getty Images

Les minuscules amphibiens ont été découverts entassés dans des boîtes de films. Secrétaire à l’Environnement de Bogota/AFP via Getty Images

Le passeur présumé a affirmé que les grenouilles lui avaient été offertes par des membres d’une communauté du sud de la Colombie. Secrétaire à l’Environnement de Bogota/AFP via Getty Images

Les glandes cutanées des grenouilles venimeuses produisent des sécrétions hautement toxiques qui peuvent tuer leurs prédateurs naturels, notamment les oiseaux et les petits animaux.

Le nom de l’espèce est dérivé d’une pratique du peuple Choco de l’ouest de la Colombie consistant à tremper la pointe de ses fléchettes utilisées pour la chasse dans les sécrétions cutanées produites par la grenouille venimeuse dorée, considérée comme l’un des animaux les plus venimeux de la planète. selon le site Web du zoo de San Diego.

Une seule grenouille venimeuse dorée peut fournir suffisamment de toxine nerveuse pour 30 à 50 fléchettes – et le poison reste actif jusqu’à un an.

Ces grenouilles aux couleurs vives sont en danger critique d’extinction et peuvent rapporter 1 000 dollars chacune au marché noir. Secrétaire à l’Environnement de Bogota/AFP via Getty Images

Les grenouilles ont été décrites comme étant déshydratées et stressées après leur voyage à l’aéroport. via REUTERS

Les grenouilles empoisonnées se trouvent dans les forêts tropicales humides d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Ils sont considérés comme étant en danger critique d’extinction.

Le commandant de la police de Bogota, Juan Carlos Arevalo, a déclaré que l’espèce était très recherchée par les collectionneurs privés d’animaux exotiques.

Le citoyen brésilien a été accusé de trafic d’espèces sauvages.

Elle pourrait être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 14 300 dollars pour avoir en sa possession les grenouilles, a déclaré la secrétaire à l’Environnement de Bogotá, Adriana Soto.

Le trafic d’animaux et de parties d’animaux est endémique en Colombie – l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde – en particulier celui des amphibiens et des petits mammifères.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo