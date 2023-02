Une femme accusée d’avoir comploté pour désactiver le réseau électrique de Baltimore

BALTIMORE (AP) – Une femme du Maryland a conspiré avec un dirigeant néonazi de Floride pour mener une attaque contre plusieurs sous-stations électriques dans la région de Baltimore, ont annoncé lundi des responsables.

L’arrestation de Sarah Beth Clendaniel, du comté de Baltimore, était la dernière d’une série à travers le pays alors que les autorités avertissent que l’infrastructure électrique pourrait être une cible vulnérable pour les terroristes nationaux. Il n’était pas immédiatement clair lundi si elle avait un avocat pour parler en son nom.

Elle a conspiré avec Brandon Russell, récemment arrêté en Floride, pour désactiver le réseau électrique en tirant sur des sous-stations via des “attaques de tireurs d’élite”, affirmant qu’elle voulait “détruire complètement toute cette ville”, selon une plainte pénale descellée lundi. La plainte comprenait également une photo d’une femme identifiée par les autorités comme Clendaniel portant un équipement tactique qui portait une croix gammée et tenant un fusil.

L’avocat américain Erek Barron a félicité les enquêteurs pour avoir interrompu la violence alimentée par la haine.

“Lorsque nous sommes unis, la haine ne peut pas gagner”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse annonçant les accusations.

Les autorités ont refusé de préciser comment l’attaque prévue était censée répondre à un motif raciste, mais ont suggéré que les accusés voulaient attirer l’attention sur leur cause.

Russell a une longue histoire de liens avec des groupes racistes et des croyances nazies, ainsi que des plans passés pour attaquer les systèmes d’infrastructure américains, selon la plainte. Il n’était pas non plus clair lundi s’il avait un avocat.

Ces derniers mois, les inquiétudes concernant la protection du réseau électrique du pays ont été exacerbées par des attentats ou des menaces d’attentats.

Dans l’État de Washington, deux hommes ont été arrêtés le mois dernier pour avoir vandalisé des sous-stations des semaines plus tôt lors d’attaques qui ont laissé des milliers de personnes sans électricité aux alentours de Noël. Un suspect a déclaré aux autorités qu’il l’avait fait pour pouvoir s’introduire dans une entreprise et voler de l’argent.

Une attaque par balle en décembre contre des sous-stations du centre de la Caroline du Nord a provoqué des pannes de courant affectant des dizaines de milliers de clients. Les responsables de l’application des lois ont déclaré que la fusillade était ciblée, bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée. Les législateurs ont proposé une législation pour durcir les sanctions en cas d’endommagement intentionnel des équipements utilitaires.

Baltimore Gas and Electric, qui contrôle le réseau électrique local, a remercié les forces de l’ordre et a déclaré lundi qu’il n’y avait eu aucun dommage aux sous-stations, que le service n’avait pas été interrompu et qu’il n’y avait actuellement aucune menace connue pour les installations.

“On ne pense pas que les sous-stations aient été ciblées en raison d’une connexion avec BGE ou Exelon, ou en raison d’une vulnérabilité particulière”, a déclaré BGE dans un communiqué de presse. «Nous avons un partenariat de longue date avec les forces de l’ordre et les régulateurs étatiques et fédéraux du réseau pour sécuriser les infrastructures critiques; ce travail est d’autant plus important maintenant que les menaces ont augmenté ces dernières années.

