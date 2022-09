BOSTON (AP) – Les autorités fédérales ont arrêté jeudi une femme accusée d’avoir appelé à une fausse alerte à la bombe à l’hôpital pour enfants de Boston, où les médecins et le personnel ont été harcelés et menacés de violence à cause de son programme chirurgical pour les jeunes transgenres.

Catherine Leavy, 37 ans, a été arrêtée à son domicile de Westfield, dans le Massachusetts, et les autorités ont récupéré le téléphone qu’elle aurait utilisé pour lancer l’alerte à la bombe le 30 août, a déclaré à la presse l’avocat américain du Massachusetts, Racheal Rollins. La menace a entraîné le verrouillage de l’hôpital et aucun explosif n’a été trouvé.

Leavy est détenu dans l’attente d’une audience de détention prévue vendredi devant le tribunal fédéral de Boston, a déclaré Rollins. Elle est accusée d’un chef d’accusation d’avoir fait une fausse alerte à la bombe par téléphone. Il n’était pas immédiatement clair jeudi si elle avait un avocat pour commenter en son nom.

Rollins n’a pas commenté directement le motif allégué dans le cas de Leavy. Mais elle a condamné le déluge d’attaques contre le Boston Children’s Hospital, qui abrite le premier programme de santé pédiatrique et adolescent transgenre aux États-Unis.

“Cette conduite présumée est pour le moins dérangeante”, a déclaré Rollins. « Les personnes qui travaillent à l’hôpital pour enfants et les parents qui amènent leurs proches à l’hôpital pour enfants subissent suffisamment de stress », a-t-elle déclaré.

L’hôpital est devenu le centre des comptes de médias sociaux d’extrême droite, des médias et des blogueurs le mois dernier après avoir trouvé des vidéos d’information sur YouTube publiées par l’hôpital sur les offres chirurgicales pour les patients transgenres. L’hôpital a rapidement supprimé les vidéos.

Le traitement de transition est attaqué dans de nombreux États, certains le qualifiant de forme de maltraitance d’enfants ou interdisant la couverture de Medicaid. Les critiques soutiennent que la sécurité doit être bien établie avant de soumettre les jeunes à des traitements potentiellement irréversibles.

Mais de nombreux groupes médicaux soutiennent l’autorisation de différents types de traitement médical pour les jeunes transgenres, citant des preuves que cela peut améliorer leur bien-être, bien que des recherches rigoureuses à long terme sur les avantages et les risques fassent défaut.

Les critiques ont cité les vidéos et des extraits de langage précédent sur le site Web de l’hôpital pour affirmer que le Boston Children’s Hospital effectuait de manière inappropriée des chirurgies d’affirmation de genre, telles que des hystérectomies, sur des mineurs et de jeunes enfants.

La réponse a été rapide et implacable, avec un barrage d’utilisateurs exigeant la fermeture de l’hôpital et qualifiant les cabinets de mutilation, de barbarie et de maltraitance d’enfants, tout en accusant ses médecins de se livrer à des fautes professionnelles ou à des activités illégales.

L’hôpital a mis à jour le langage sur ses sites Web pour souligner que pour se qualifier pour la plupart des procédures chirurgicales affirmant le genre, les patients doivent avoir au moins 18 ans et répondre à certains critères, notamment subir des évaluations médicales et de santé mentale intensives et soumettre des lettres de soutien.

Des comptes de médias sociaux et des médias d’extrême droite ont également ciblé les hôpitaux de Pittsburgh, Phoenix et d’autres grandes villes pour leurs programmes de prise en charge de l’égalité des sexes.

