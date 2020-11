Une femme accusée après s’être présentée comme infirmière pour donner des soins du visage aux vampires

Maria Sabata Gutierrez, 49 ans, a été arrêtée la semaine dernière après qu’un médecin l’a signalée à la police après avoir dû soigner l’un des clients qui donnait l’un de ses soins du visage vampire.

Une femme de Las Vegas de 49 ans a été inculpée après avoir prétendument fait passer pour une infirmière et donné des “ soins du visage vampire ” sans licence à des dizaines de clients, ce qui a laissé certains d’entre eux nécessitant des soins médicaux ou ayant des effets secondaires douloureux.



Gutierrez a été accusé d’avoir fourni un médicament dangereux sans ordonnance et d’avoir agi en tant que médecin sans licence.

Des détectives infiltrés ont pris rendez-vous avec Gutierrez et l’ont interrogée sur le traitement et son équipement.

Gutierrez aurait admis aux détectives qu’elle avait administré le traitement, qui est commercialisé comme une procédure anti-âge.

Il s’agit de prélever du sang d’une partie du corps, de l’améliorer, puis de le remettre sur le visage d’un patient dans le but d’activer les cellules de collagène.

La procédure a gagné en popularité après que Kim Kardashian a partagé une photo d’elle-même recevant le traitement sur Instagram en 2017. Elle a dit plus tard qu’elle n’aurait plus jamais la procédure.

Gutierrez a déclaré aux détectives qu’elle avait effectué les procédures sur environ 50 à 60 patients au cours de la dernière année.

Elle a facturé 100 $ pour chaque soin du visage.

La police a commencé à enquêter après qu’une des femmes à qui elle a administré le traitement a été forcée de se rendre dans un hôpital de Las Vegas le 22 septembre après avoir souffert “ d’un gonflement et de douleurs au visage et à la tête et de bosses dans la bouche ”.

“ Gutierrez a été initialement recommandé (au client) par un ami qui savait que Gutierrez accueillait des soirées Vampire Facial ”, a déclaré la police dans son rapport.

“ Gutierrez se rendait chez (une personne) pour effectuer les soins du visage vampire toutes les deux semaines depuis avril / mars 2020. (Le client) a décrit les soins du visage comme Gutierrez prélevant du sang sur le bras (du client). Le sang serait ensuite placé dans une machine qui séparait le sang, il serait ensuite réinjecté sur son visage.

Le médecin traitant le client est devenu méfiant et a demandé au patient d’appeler Gutierrez.

Gutierrez aurait dit au médecin qu’elle était une infirmière qualifiée, qu’elle avait commandé l’équipement en ligne au Mexique et qu’elle “ opérait dans son coffre ”.

Le médecin a rapidement informé les forces de l’ordre des procédures.

Ils ont organisé la réunion d’infiltration avant de revenir le lendemain pour exécuter un mandat de perquisition à son domicile.

La police dit que Gutierrez a finalement admis qu’elle n’était pas une infirmière autorisée.