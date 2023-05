Une femme accuse son petit ami de viol après une bagarre pour « l’histoire du Kerala »: les flics

Un homme de 23 ans a été arrêté à Indore dans le Madhya Pradesh pour avoir violé une femme avec qui il était en couple et avoir fait pression sur elle pour qu’elle change de religion, a annoncé la police lundi.

Notamment, la femme a déposé le premier rapport d’information suite à une altercation avec l’homme après avoir regardé « The Kerala Story », selon la police.

Le responsable du poste de police de Khajrana, Dinesh Verma, a déclaré aux journalistes que l’homme avait été arrêté en vertu des dispositions de la loi de 2021 sur la liberté de religion du Madhya Pradesh, qui interdit la conversion par la force ou la tricherie, et du Code pénal indien (IPC).

La plaignante vivait avec l’homme « après être tombée dans le piège de l’amour sous prétexte de mariage », a déclaré Dinesh Verma citant le FIR.

Elle a allégué que l’homme faisait pression sur elle pour qu’elle change de religion et la harcelait mentalement.

« La femme a dit qu’elle et l’homme étaient récemment allés voir ‘The Kerala Story’. Après avoir regardé le film, le duo s’est disputé et l’homme l’a quittée après l’avoir agressée. Elle s’est approchée de la police le 19 mai et a déposé un FIR », a déclaré la police. dit l’officier.

L’homme accusé, instruit jusqu’à la classe 12, est au chômage, tandis que la femme victime est très instruite et travaille dans une entreprise privée, a-t-il dit, ajoutant qu’elle avait rencontré l’homme il y a quatre ans alors qu’elle étudiait dans un institut de coaching.

« Toutes les allégations font l’objet d’une enquête approfondie », a ajouté Dinesh Verma.

